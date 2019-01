Lesbische Frau trifft den Samenspender ihres Kindes - mit extremen Folgen

Kuriose Liebesgeschichte

Als Jessica Share und ihre Lebensgefährtin sich trennten, hätte die Mutter der damals zehnjährigen Alice nicht ahnen können, was ihr im Anschluss passieren würde.

Seattle - Jessica Share und ihre Lebensgefährtin hatten sich 2005 ihren sehnlichen Kinderwunsch erfüllt und Tochter Alice bekommen. Zehn Jahre später ging die Beziehung aber in die Brüche. Danach passierte etwas Kurioses und gleichzeitig Wunderbares.

Mutter und Tochter suchen Samenspender - und das Schicksal nimmt seinen Lauf

Alice bekam von ihrer Großmutter einen DNA-Test geschenkt, der sie auf die Spur ihres biologischen Vaters führen sollte. Zusammen mit ihrer Mutter und des DNA-Analyse-Portals 23andme machte sich die Zehnjährige aus Seattle auf die Suche und fand Aaron Long. Dieser hatte in einer Samenbank gespendet und Jessica Share hatte sich 2004 zusammen mit ihrer Lebensgefährtin für diesen entschieden.

Alice findet ihren Vater - und Mutter Jessica ihre große Liebe

Alice nahm Kontakt mit ihrem biologischen Vater auf, wodurch auch Jessica Aaron Long kennenlernte. Allerdings blieb es nicht lange beim bloßen Kennenlernen - zwischen den beiden bahnte sich mehr an. Für Jessica eine unglaubliche Geschichte: „Es fühlt sich an, als würde ich in einem Science-Fiction-Film leben", sagte sie bei Good Morning America.

Jessica lebt nun mit Tochter und Samenspender unter einem Dach

Mittlerweile wohnen Jessica, Alice und Aaron zusammen unter einem Dach. Dass der Mann an ihrer Seite noch sieben weitere Kinder im näheren Umkreis von Seattle hat, stört Jessica Share dabei nicht. Dabei weiß Aaron Long nicht einmal genau, wie viele Kinder genau aus seinem Samen entstanden sind. „Ich habe ein bisschen herumgerechnet und bin auf maximal 67 gekommen. Aber es ist schwer zu sagen“, so Long, der in den 90er-Jahren regelmäßig zur Samenspenden gegangen ist.

