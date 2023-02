„Lederbraun“: Nazi-Bienen in Kärnten – Rassismus-Streit um Bienen vor Gericht

Von: Ulrike Hagen

Es gibt ein Gesetz aus der Nazizeit, das eine bestimmte Bienenart schützt. Nach der Anzeige eines Nachbarn muss sich ein Kärntner Imker wegen des „Reichsbienen“-Gesetzes vor Gericht verteidigen.

Stockenboi/Kärnten – Können auch Bienen rassistischen Anfeindungen ausgesetzt sein? In Österreich schon. Denn in der Alpenrepublik existiert tatsächlich ein Gesetz, das eine bestimmte Bienenrasse zum genetischen Maßstab erhebt. Es geht auf die Zeit des Nationalsozialismus zurück und wurde damals von dem NSDAP-Reichskörmeister Gottfried Götze auf rein optischen Bewertungsgrundlagen erlassen.

Denjenigen Honigproduzenten, die als ‚zu dunkel‘ beurteilt werden, droht in Österreich die Ausrottung.

Weil seine Bienen nicht so hell sind, wie dieses Gesetz vorschreibt, sondern eine „lederbraune“ Panzerfärbung haben, wurde der Imker Sandro Huter von seinem Nachbarn angezeigt. Der skurrile Streit landete vor Gericht – und nun sogar in der New York Times.

„Was ist die richtige Farbe der Bienen? In Österreich ist es ein giftiges Thema“, titelte die große US-amerikanische Tageszeitung vergangene Woche. „Im österreichischen Bundesland Kärnten, wo das Gesetz helle einheimische Bienen bevorzugt, droht denjenigen Honigproduzenten, die als ‚zu dunkel‘ beurteilt werden, die Ausrottung“, textet das Blatt weiter. Eine Insektenart, die eigentlich als ausgestorben galt, die größte Biene der Welt, wurde von Forschern wiederentdeckt.

„Bienen zu dunkel“: Skurriler Rassismus-Streit um Kärntner Bienen landet in der New York Times

Nach dem „Bienenwirtschaftsgesetz“ ist auch in Kärnten nur die Haltung „reinrassiger“ Kärntner oder Krainer Bienen erlaubt. Das rigorose Gesetz geht auf Gottfried Götze, den obersten Imker des Dritten Reichs zurück, und zielt darauf ab, unerwünschte Merkmale aus dem Genpool der Bienenart Carnica herauszuhalten. „Meine Bienen waren zu dunkel”, erhebt der Kärntner Imker Sandro Huter aus Stockenboi im Artikel Anklage. „Lederbraun-orange“ entspreche nicht den Vorgaben dieses Gesetzes, werfe das Land ihm vor, der Imker hätte seine Königinnen durch „reinrassige“, helle Carnica ersetzen sollen.

Das Gerichtsverfahren hat elf Stunden gedauert, ich habe 88 Beweismittel vorgelegt.

Imkerverein unterstützt den Angeklagten: „Rassistische Diktatur, genau wie unter den Nazis“

Für den Vorsitzenden des Imkervereins im Lavanttal im östlichen Kärnten handelt es sich eindeutig um eine diskriminierende Regelung: „Das ist eine rassistische Diktatur, genau wie unter den Nazis“, zitiert die New York Times Gerhard Klinger. Vorausgegangen waren der Berichterstattung über die „Reichsbienen“ Kontrollen der Bienenstöcke von Huter, ausgelöst durch die Anzeige eines Nachbarn.

Rassenstreit um Kärntner Bienen eskaliert: Gerichtsstreit um „Reichsbienen“ dauert 11 Stunden

Wie der Standard berichtet, bekam der Imker nach der Anzeige direkt einen Strafbescheid, verbunden mit der Auflage, die Königinnen in seinen Bienenstöcken auszutauschen und zu töten. Er legte Einspruch ein: „Das Gerichtsverfahren hat elf Stunden gedauert, ich habe 88 Beweismittel vorgelegt“, erklärt der Kärntner der österreichischen Tageszeitung.

Nachdem das Landesverwaltungsgericht die Beschwerde abgewiesen hatte, ging Huter vor das Verwaltungsgericht – und bekam endlich recht: „Nach dem aktuellen Gesetz gibt es keine Einschränkung auf eine heimische Carnica mehr, und bei der Carnica gibt es keine Einschränkung auf die Farbgebung“, so Huter über das Urteil.

Land fordert Imker auf, seine Bienen zu töten – nun hofft er auf Unterstützung aus der Politik

Doch die Posse nahm kein Ende: Wenige Monate nach dem Freispruch kam das Land Kärnten, um erneut die Bienenvölker zu untersuchen. Sie töteten 50 Jungbienen, und untersuchten sie im Labor. Was folgte, war: wieder ein Strafbescheid. Nun hofft Huter vor der Landtagswahl in Kärnten am 5. März auf Unterstützung aus der Politik. Und darauf, dass das fragwürdige Gesetz, das Bienen, die das milde Wetter schon früh herausgelockt hat, nach optischen Gesichtspunkten zur „Rassenreinhaltung“ selektiert, endlich gekippt wird. Rückenhalt aus den USA hat der Kärntner dafür jedenfalls schonmal.