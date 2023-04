Große Lawine in den Alpen: Mindestens vier Tote bei massivem Abgang

Von: Richard Strobl

Teilen

In den französischen Alpen ist eine große Lawine abgegangen. © Screenshot: Twitter/Skigebiet Contamines-Montjoie

In den französischen Alpen hat ein Lawinen-Abgang mindestens vier Menschenleben gekostet. Die Rettungskräfte sind im Einsatz.

Chamonix – Wieder ein Lawinen-Unglück in den Alpen. Diesmal in Frankreich. Bei einem Abgang am Sonntagmittag in den französischen Alpen in der Nähe von Chamonix sind mindestens vier Menschen gestorben. Mehrere Menschen seien außerdem nach ersten Erkenntnissen verletzt worden. Das schrieb Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin am Sonntagnachmittag auf Twitter.

Große Lawine in Frankreichs Alpen: Mindestens vier Tote

Die Rettungsarbeiten seien noch im Gange. Die Lawine ging Darmanin zufolge gegen Mittag am Armancette-Gletscher in der Nähe des Montblanc an der französisch-italienischen Grenze nieder. Der Montblanc (auch Mont Blanc geschrieben, italienisch Monte Bianco, auf Deutsch „Weißer Berg“) ist der höchste Berg der Alpen. Darmanin dankte den Rettungskräften.

„Ich danke ihnen für ihren Einsatz“, so der Minister. Er gedenke der Opfer und ihrer Angehörigen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron meldete sich mittlerweile zu Wort: „Wir denken an sie und ihre Familien. Um noch im Schnee festsitzende Personen zu finden, werden unsere Rettungskräfte mobilisiert. Auch unsere Gedanken begleiten sie“, schrieb er via Twitter.

Lawine in den Alpen von enormer Größe

Nach Angaben der französischen Lokalzeitung Le Dauphine ging die Lawinen-Meldung am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr ein. Demnach war von Anfang an von einer „großen Lawine“ in Contamines-Montjoie auf dem Armancette-Gletscher die Rede. Bei dem anschließenden Rettungseinsatz waren demnach schon früh zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Später wurde bekannt, dass die Lawine etwa 500 Meter breit war und über 1.500 Meter fiel.

Das Skigebiet Contamines-Montjoie veröffentlichte via Twitter Video-Aufnahmen des Lawinen-Abgangs, die die enorme Größe und Wucht der Schneemassen zeigen. „Großer Abgang heute Morgen ... Seien Sie vorsichtig abseits der Piste“, hieß es in dem Posting zu dem Clip. Später ergänzte man, dass die Lawine im Skigebiet Domes de Miage abgegangen sein soll.

Nach Angaben der Lokalzeitung Le Dauphine sind aktuell vier Tote und ein Verletzter bestätigt. Acht Personen sollen die Lawine unverletzt überstanden haben.

Erst am Samstag war in der Schweiz eine große Lawine abgegangen und hatte 16 Menschen verschüttet.