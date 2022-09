Soziologe über Frauenhass und eine Männlichkeit, die „in der Krise steckt“

Was ist der Grund für Sexismus im Netz und Influencer wie Andrew Tate, die frauenverachtende Inhalte posten? Das fragt BuzzFeed News den Soziologen Rolf Pohl im Interview.

Gerade wird wieder an den Protesten im Iran deutlich, dass unsere Welt noch immer mit Gewalt gegen Frauen zu kämpfen hat. Denn: Der Grund für die Demonstrationen ist der Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini, die ihr Kopftuch falsch trug und deswegen von der Sittenpolizei in Gewahrsam genommen wurde. Gewalt gegen Frauen wird trotz unserer industrialisierten und hoch entwickelten Welt nicht weniger, sondern bleibt auf einem konstant hohen Niveau. Genauso wie Sexismus und sexistische Beleidigungen im Netz, die sogar eher noch zunehmen. Doch woran liegt das?

BuzzFeed.de hat mit Soziologe Rolf Pohl darüber gesprochen, wie Frauenhass entsteht und warum Männlichkeit in der Krise steckt.