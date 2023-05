Städtetrip im Frühling: Die beliebtesten 3 Reiseziele der Deutschen

Empfehlungen für Städte-Trips

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nina Brugger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sonne, Strand und kultureller Reichtum: Entdecken Sie die Frühlingsschätze Europas, wir zeigen Ihnen die beliebtesten Reiseziele für einen perfekten Kurzurlaub.

Bremen – Die Vorfreude auf den bevorstehenden Sommerurlaub wächst, insbesondere weil sich die Sonne hier in Deutschland noch nicht zeigen möchte. Wer bereits jetzt ein Hauch von Urlaubsstimmung erleben möchte, kann mit einem Städtetrip seine Bedürfnisse erfüllen. Vorwiegend innerhalb Europas ergeben sich Möglichkeiten für kurze Urlaube. Sie wissen nicht, wohin? Laut den Empfehlungen des Vergleichsportals für Flug- und Hotelbuchungen, Skyscanner, erfreuen sich diese drei Reiseziele im Frühling größter Beliebtheit.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Rom wird aufgrund seiner Größe und Bedeutung auch als „Ewige Stadt“ bezeichnet. Zahlreiche Bauwerke wie das Kolosseum, das Forum Romanum oder die Engelsburg verweisen auf seine lange Geschichte und entführen zurück in vergangene Zeiten. Gleichzeitig gibt es zahlreiche schmale Gassen und viele schnuckelige Cafés, in denen Sie das Treiben der Stadt beobachten können. © Alex Anton/Imago Paris steht vermutlich bei jedem Reisenden einmal auf der Bucket-List – schließlich besuchen jährlich mehr als 30 Millionen Touristen die französische Hauptstadt, wie der Reiseanbieter Travelcircus berichtet. Ein besonderer Besuchermagnet ist der Eiffelturm, welcher sich nach seiner Fertigstellung zum Wahrzeichen der Stadt gemausert hat. Auch das Louvre, eines der bekanntesten Kunstmuseen der Welt, oder die Wallfahrtskirche Sacré-Cœur locken zahlreiche Touristen. Besonders gut lässt sich der Charme der Stadt außerdem in einem der zahlreichen Straßencafés erleben. © Shotshop/Imago Ein Muss für jeden Städtetrip nach Prag ist ein Spaziergang durch die Altstadt mit all ihren Barockgebäuden und gotischen Kirchen. Ein besonderes Highlight ist die astronomische Uhr am Rathaus. Danach geht es über die Karlsbrücke, eine der ältesten Steinbrücken Europas, hinüber auf die andere Seite der Moldau. Dort wartet die Prager Burg auf Besucher – das zweitgrößte geschlossene Burgareal der Welt. © Sergii Kolesnyk/Imago Auf in die Fahrrad-Hauptstadt Europas: In Amsterdam sind laut Travelcircus rund 58 Prozent der Einwohner auf zwei Rädern unterwegs. Zu entdecken gibt es romantischen Grachten, Museen oder die legendären Coffeeshops. Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen das Anne-Frank-Haus oder der Königspalast. © Ivanna Grigorova/Imago Westminster Bridge mit Parlamentsgebäude am Themseufer und Uhrturm Big Ben in London. Unter den besten Städtetrips in Europa darf London natürlich nicht fehlen. Hier verbinden sich Historie, Kultur und Moderne zu einer einzigartigen Metropole. Geschichts-Fans freuen sich über einen Besuch der Westminster Abbey, dem Tower of London oder dem Buckingham Palace – im krassen Gegensatz dazu steht The Shard, der eine Zeit lang als der höchste Wolkenkratzer der EU galt. In den Pausen lässt sich entspannt durch den Hyde Park spazieren oder auf dem Camden Market shoppen. © Günter Gräfenhain/Imago Blick vom Stephansdom aus auf Wien. Auf den Spuren von Kaiserin Sissi können Touristen in der österreichischen Hauptstadt Wien wandeln – das Schloss Schönbrunn war die Sommerresidenz der Monarchin und ist eine der beliebtesten Attraktionen vor Ort. Entdecken Sie außerdem den Wiener Prater, die Staatsoper oder den Stephansdom. Genießen Sie außerdem die Wiener Kaffeehauskultur, die 2011 sogar zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO ernannt wurde. © UIG/Imago Hamburger Hafen an den St. Pauli Landungsbrücken mit Blick in Richtung Hafencity Hamburg ist eine der Top-Destinationen für einen Städtetrip in Europa und innerhalb Deutschlands. Ein Highlight der Hansestadt sind die St. Pauli-Landungsbrücken am Hafen, von wo aus sich Bootstouren über die Elbe unternehmen lassen. Tipp hier: Eine Fahrt mit der Fähre 62 bringt Sie an den langen Elbstrand. In der Speicherstadt hingegen können Sie das einzigartige Lagerhausensemble besichtigen – in einem der Gebäude befindet sich auch das Miniaturwunderland, die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Wer in das Nachtleben eintauchen will, macht sich auf den Weg in das Schanzenviertel oder auf die Reeperbahn. © Chris Emil Janßen/Imago Panorama-Blick auf Dubrovnik. Sie wollen während Ihres Städtetrips auch ein wenig Sonne und Meeresluft genießen? Dann ist Dubrovnik in Kroatien genau das Richtige. Die wunderschöne Altstadt gehört bereits seit 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe und erlangte spätestens als Drehort der Serie „Game of Thrones“ internationale Bekanntheit. Tauchen Sie bei einem Rundgang über die 1.940 Meter lange Stadtmauer oder beim Spazieren durch die Gassen in vergangene Zeiten ein! © YAY Images/Imago Panorama-Blick auf Madrid. Mit seiner typischen spanischen Architektur ist Madrid ein wahrer Blickfang. Zu den Highlights gehören der Königspalast, das Bernabéu Stadium und der Plaza Mayor. Erkunden Sie die Prachtstraße Gran Via mit seinen vielen Einkaufsmöglichkeiten und kehren Sie nachts zurück, um Musik und Tanz zu erleben. Und wenn Sie schon einmal da sind, dann sollten Sie auch die beliebten „Churros con chocolate“, ein frittiertes Spritzgebäck in Schokosoße, zum Frühstück genießen. © CSP_Bertl123/Imago Parlamentsgebäude in Budapest Die Donaumetropole Budapest ist ebenfalls einen Städtetrip wert – sie bietet Besuchern nicht nur Kultur und Geschichte, sondern auch Shoppingmöglichkeiten, schicke Bars und leckeres Essen. Auf Ihrer Sightseeing-Tour durch die Stadt sollten das Parlamentsgebäude, die Matthiaskirche oder der Burgpalast nicht fehlen. Die ungarische Kulinarik erfahren Sie hingegen in der Großen Markthalle, wo es an zahlreichen Verkaufsständen eine Vielfalt an Leckereien gibt. © Wasin Pummarin/Imago

1) Barcelona: Kurztrip in die Hauptstadt Kataloniens – Mediterran, urban, künstlerisch

Barcelona ist aus gutem Grund die Hauptstadt von Katalonien: Die Stadt ist ein zentraler Ort für berühmte Architektur, Kunst und Kultur. Hier vereint sich die einzigartige Architektur von Antoni Gaudí mit ihrer berühmten Formsprache und den von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannten Mosaiken. Zusätzlich findet man hier auch die Werke renommierter Künstler wie Pablo Picasso und Joan Miró. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist die Basilika Sagrada Família von Gaudí, die zugleich den höchsten Turm der Stadt darstellt.

+ Kunstvolle Architektur und jede Menge Trubel – Barcelona ist eine Reise wert © Aleksandar Pasaric/Pexels

Wer auf der Suche nach Urlaubssouvenirs ist, kann sich durch das lebhafte Treiben der Las Ramblas schlängeln. Diese belebte Straße in Barcelona ist mit ihren zahlreichen Ständen der touristische Mittelpunkt der Stadt. Um Barcelona noch besser kennenzulernen, bieten verschiedene Stadtviertel wie das Gotische Viertel (Barri Gòtic) im Bezirk Ciutat Vella oder der charmante Bezirk Gracia mit seinen gemütlichen Bodegas reichlich Gelegenheit zum Entdecken. Und für entspannte Momente gibt es nichts Besseres als einige Stunden am Strand zu verbringen. Tipp: Tickets für Sehenswürdigkeiten oder Museen sollten im Voraus online gekauft werden, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden.

2) Zürich: „Dörfli“-Charakter in der Hauptstadt der Schweiz

Zürich findet sich regelmäßig auf den Spitzenplätzen der weltweiten Rankings der lebenswertesten Städte, wie sie von der The Economist Group erstellt werden, die die Lebensqualität in Städten weltweit untersucht. Es ist daher kein Wunder, dass Reisen in die größte Schweizer Stadt immer beliebter werden. Hier treffen alpiner Flair und malerische Architektur aufeinander, während Stadtfeeling und Natur harmonisch miteinander verbunden sind. Zürich vereint die besten Gegensätze auf beeindruckende Weise und schafft somit einen faszinierenden Spagat.

+ Wie gemalt: Der Zürichsee ist eines der Urlaubs-Highlights in Zürich © Pexels

Egal ob man sich am glitzernden Wasser des Zürichsees erholen möchte oder auf der Bahnhofstraße shoppen gehen will - in Zürich findet nahezu jeder etwas nach seinem Geschmack. Der Zürichsee bietet Raum für entspannte Picknicks, sportliche Aktivitäten oder sogar Live-Musikveranstaltungen. In der historischen Altstadt gibt es zahlreiche Entdeckungen zu machen, wie beispielsweise das charmante Viertel Niederdorf, das von den Einheimischen liebevoll „Dörfli“ genannt wird. Mit seinen bunten Fassaden, Erkern und verwinkelten Gassen bietet es den Besuchern viele neue Eindrücke sowie gemütliche Cafés, Restaurants und Bars.

3) Nizza: So schön kann die Provence sein – Sonne, Strand und Meer für entspannte Tage

Die Blätter zeigen sich in sattem Grün, die Blüten erstrahlen in voller Pracht und das Wetter lockt zu entspannten Tagen am Strand. Nizza in der Provence erweist sich gerade im Frühling als wahres Urlaubsparadies. Dass die Côte d‘Azur immer ein attraktives Reiseziel ist, liegt nicht nur den Kennern und Liebhabern offen. Doch gerade zur Frühlingszeit lohnt sich der Besuch besonders: Weniger Tourismus und erschwinglichere Preise sind dabei nur einige Vorzüge. Hinzu kommen Sonnenschein, traumhafte Strände und türkisblaues Meer.

+ Südfranzösischer Flair: Nizza bietet den Spagat aus Meer- und Städteurlaub © Pierre Blanché/Pexels

Nizza ist nicht nur ein Paradies für Badebegeisterte, sondern beeindruckt auch durch seine reiche Kultur. Kirchen wie Saint-Nicolas oder Sainte-Jeanne d‘Arc sind eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten in dieser historischen Stadt. Kunstliebhaber können im Marc-Chagall-Nationalmuseum auf Entdeckungsreise gehen oder durch das Museum für moderne und zeitgenössische Kunst schlendern.

Für diejenigen, die die Natur Frankreichs hautnah erleben möchten, bietet sich ein Ausflug in den botanischen Garten an. Und wer einfach nur die verwinkelten Gassen der Altstadt erkunden möchte, findet dort reizvolle Brasseries und Cafés mit südfranzösischem Flair. Ein Tipp: Mit einem Mietwagen lassen sich Ausflüge nach Cannes (1,5 Stunden entfernt) oder ins Fürstentum Monte-Carlo (40 Minuten) unternehmen.

5 Tipps, damit Ihr Kurzurlaub perfekt wird:

Bei einem kurzen Trip ist eine sorgfältige Planung besonders wichtig. Um das Beste aus Ihrem Urlaub herauszuholen und dabei nicht zu viel Geld auszugeben, sollten Sie diese 5 Tipps von Skyscanner beachten.

Die kürzeste Reisezeit: Wenn die Zeit knapp ist, ist es ideal, kurze Flüge oder Zugverbindungen zu wählen, um lange Reisezeiten zu vermeiden.

Wenn die Zeit knapp ist, ist es ideal, kurze Flüge oder Zugverbindungen zu wählen, um lange Reisezeiten zu vermeiden. Neue Reiseziele: Wer spontan oder preisbewusst reisen möchte, sollte offen für verschiedene Reiseziele sein. Das erweitert den Horizont und kann eine Menge Geld sparen.

Wer spontan oder preisbewusst reisen möchte, sollte offen für verschiedene Reiseziele sein. Das erweitert den Horizont und kann eine Menge Geld sparen. Brückentage nutzen: Um aus einem Wochenendtrip einen längeren Urlaub zu machen, lohnt es sich, die Urlaubsplanung mit Blick auf Brückentage zu planen. Dadurch kann der Kurzurlaub verlängert werden, ohne wertvolle Urlaubstage zu verbrauchen. Tipp: Es ist wichtig, frühzeitig zu buchen, da es sonst teuer werden kann.

Um aus einem Wochenendtrip einen längeren Urlaub zu machen, lohnt es sich, die Urlaubsplanung mit Blick auf Brückentage zu planen. Dadurch kann der Kurzurlaub verlängert werden, ohne wertvolle Urlaubstage zu verbrauchen. Es ist wichtig, frühzeitig zu buchen, da es sonst teuer werden kann. Gute Planung: Bei Kurztrips ist eine gute Planung besonders wichtig. Vorab zu überlegen, welche Sehenswürdigkeiten man unbedingt besichtigen möchte oder welche Restaurants empfehlenswert sind, spart wertvolle Zeit im Urlaub und steigert die Vorfreude.

Bei Kurztrips ist eine gute Planung besonders wichtig. Vorab zu überlegen, welche Sehenswürdigkeiten man unbedingt besichtigen möchte oder welche Restaurants empfehlenswert sind, spart wertvolle Zeit im Urlaub und steigert die Vorfreude. Nur mit Handgepäck: Wenig Gepäck hat den Vorteil, nicht unnötig Zeit am Flughafen zu verlieren. Vor allem bei Städtereisen ist es praktischer, um von A nach B zu kommen.



Für Reisende, die umweltfreundlich unterwegs sein möchten, bietet sich die Bahn als Alternative zum Flugzeug an. Insbesondere innerhalb Deutschlands gibt es wunderschöne Reiseziele, die leicht erreichbar sind und durch das Deutschlandticket erschwinglich werden.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Johannes Nuß sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © Pierre Blanché/Pexels