„Oh Gott im Himmel, die Matrix ist kaputt“: Klaas völlig perplex, als seine Mutter in seiner Show auftaucht

+ © Screenshot Late Night Berlin / Joyn Klaas begrüßt Mama Birgit in seiner Show Late Night Berlin. © Screenshot Late Night Berlin / Joyn

Bei Late Night Berlin auf ProSieben von Klaas Heufer-Umlauf war überraschend seine Mutter zu Gast. Und der Moderator war perplex.

Berlin - Bei Late Night Berlin, der Show von Klaas Heufer-Umlauf, gab es einen überraschenden Besuch. Die Erstausstrahlung der Show war am 16. Mai. Also zwei Tage nach dem Muttertag. Und Co-Host Jakob Lundt und das Team haben sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, als Lundt plötzlich die Mutter von Klaas ankündigte.

Klaas lachte laut auf. Und dann kam wirklich seine Mutter Birgit in die Show. In der Rubrik „Überraschungsgast“ stellt Jakob Lundt seinem Buddy regelmäßig eine Person vor, von der Klaas vorher nichts wusste. Und auch dieses Mal war der Entertainer sehr überrascht. Im Rahmen des Muttertags bekam die Mama sogar noch einen Blumenstrauß überreicht, und ein Bussi auf die Backe gab es vom Sohnemann auch.

„Oh Gott im Himmel, die Matrix ist kaputt“: Sichtlich verdutzter Klaas begrüßt Mama

„Setz dich hin, oh Gott im Himmel. Die Matrix ist offenbar kaputt. Hallo Mama, was willst du hier?“, fragt ein sichtlich überwältigter Klaas. „Ich will dich bei der Arbeit besuchen“, so die Mutter. „Du hast früher schon gedroht, dass wenn ich mich nicht benehme, dass du dann im Schulkiosk arbeitest. Das ist ein bisschen so ähnlich“, vergleicht Klaas die Situation. Beide kommen bei der skurrilen Situation gar nicht mehr aus dem Lachen heraus.

+ Die Mama von Klaas Heufer-Umlauf bei Late Night Berlin - der Sohnemann kann es gar nicht glauben. © Screenshot Late Night Berlin / Joyn

Sidekick Lundt fragt: „Bist du geschockt? Das ist ja wirklich deine Mutter“, während eine Mitarbeiterin ein Tee-Service wie für einen Kaffee-Klatsch hereinträgt. Als Mitbringsel hat Klaas‘ Mama einen Eierlikör dabei. Die Redaktion hat sich dabei für Klaas Fragen ausgedacht, die er nun zum ersten Mal sieht und der Mutter stellen soll. „Ich kann das gar nicht begreifen“, lacht Klaas, der immer noch fassungslos ist. Lundt gibt zu: „Das war ganz schwer, dass du das nicht mitbekommst“.

„Sonst hätten die schon längst das Jugendamt eingeschalten“: Mama von Klaas erzählt Anekdote

Klaas und seine Mutter hätten am Vortag der Aufzeichnung der Sendung noch telefoniert. Die erste vorbereitete Frage, die Klaas stellen soll, lautet: „Was war ich für ein Bub?“. „War immer ordentlich was los bei uns. Ruhig warst du ja nicht. Waren öfter mal im Krankenhaus wegen irgendwelcher Unfälle. War auch gut, dass ich da gearbeitet habe, sonst hätten die schon längst das Jugendamt eingeschaltet“, so die Mutter ehrlich, die nach der Show nicht bei ihrem Sohn, sondern in einem Hotel schläft. Klaas wuchs in Niedersachsen, in Oldenburg, auf. Bekannt wurde Klaas an der Seite von Joko in diversen TV-Shows.

„Wann hast du dir aufgehört Sorgen zu machen, wegen meines Berufs?“, liest Klaas als Nächstes ab. „Als das mit MTV Home vorbei war“, und erzählt dann eine Anekdote, wie Klaas nach seiner Zeit bei Viva eine Stunde arbeitslos war und daheim angerufen hat. „Ich bin jetzt arbeitslos, eine Stunde, ich weiß nicht, wie das weitergeht“, zitiert die Mutter den Moderator.

Klaas‘ Mutter hatte noch eine sehr alte Muttertagskarte dabei, die der kleine Bub damals selbst geschrieben hat. Mamma „mit zwei M“ steht drauf. „Alles Gute zum Muttertag, ich freue mich, wenn ich dich sehe, ich finde dich sehr nett, ich schenke mein H und E und R und Z. Dein Klaas“, liest der Late-Night-Host vor. Sein altes Lieblingsbuch: „Üxe, der Fischstäbchentroll“ wird auch noch in die Kamera gezeigt. Als die Mama wieder weg war, meinte Klaas: „Ich freue mich sehr, ins Fernsehen muss sie nicht unbedingt, aber ich mag, wenn sie mich besucht“, sagt Klaas nach einem großen Schluck aus der Eierlikör-Flasche. Seine Mutter war auch schon bei MTV Home und NeoParadise kurz zu sehen. Auf jeden Fall ein Überraschungsgast also, der dem Namen der Rubrik alle Ehre machte. (ank)