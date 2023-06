Krokodil-Eier führen zu Sensation: „Unbefleckte Empfängnis“ – wie bei Dinosauriern

Von: Christoph Gschoßmann

Eine Krokodilsdame aus Costa Rica hat die Wissenschaft verblüfft: Eines ihrer Eier war befruchtet, obwohl sie in Isolation lebt.

Bremen – Unbefleckte Empfängnis gibt es in der Bibel – aber in der Realität eher nicht. Ausnahmen waren bisher Vögel, Eidechsen, Schlangen, Haie oder Frösche, bei denen sich bestimmte Arten ohne das Zutun von Geschlechtspartnern fortpflanzen können. Eine neue Spezies in dieser Liste scheinen Krokodile zu sein.

Krokodilsdame Coquita legt befruchtetes Ei – obwohl sie in Isolation lebt

Das fragliche Krokodil namens Coquita lebte 16 Jahre lang allein im Zoo „Parque Reptilandia“ in Costa Rica – allein und abgeschottet. Ab und an legte es unbefruchtete Eier, doch 2018 verblüffte die Krokodilsdame alle: Sie legte ein befruchtetes Ei, das fortan künstlich ausgebrütet wurde. Laut Forschern handelt es sich hierbei einen eindeutigen Beweis dafür, dass Krokodile zu einer Fortpflanzungsart, die Parthenogenese genannt wird, fähig sind. Dabei können unbefruchtete Eier Nachkommen hervorbringen. Erstmals war davon die Rede in einem Artikel, der am 7. Juni 2023 in der Zeitschrift Biology Letters veröffentlicht wurde.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass in Gefangenschaft lebende Reptilien Eier legen, aber „angesichts der Zeit der Isolation von Partnern würden diese normalerweise als nicht lebensfähig angesehen und weggeworfen“, heißt es in der Facharbeit. Doch nachdem Experten die 14 Eier in Coquitas Gelege mit einer Taschenlampe beleuchtet hatten, kamen sie zu dem Schluss, dass sieben davon lebensfähig sein könnten, und beschlossen, sie künstlich auszubrüten. Letztlich befand sich unter diesen sieben lebensfähigen Eiern nur ein vollständig ausgebildeter Nachwuchs. Es schlüpfte nie und galt als totgeboren.

Parthenogenese: Erster Vorfall bei Tauben beobachtet

Eine Schuppe des Fötus jedoch wurde von Costa Rica an Dr. Warren Booth verschifft, einen Mitautor der neuen Studie und Forscher am Virginia Polytechnic Institute und der State University. Booth befasst sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit der Parthenogenese. Er konnte die DNA des totgeborenen Krokodils sequenzieren und bestätigte, dass es tatsächlich durch die ungewöhnliche Befruchtung entstanden war. Die DNC stimmte zu 99,9 % mit der seiner Mutter überein. „Diese Ergebnisse legen daher nahe, dass Eier auf ihre potenzielle Lebensfähigkeit untersucht werden sollten, wenn keine Männchen vorhanden sind“, heißt es in der Studie.

Wissenschaftler wissen seit mehr als einem Jahrhundert, dass manche Tiere in der Lage sind, Nachkommen ohne männliche Befruchtung hervorzubringen. Booth sagte, der erste dokumentierte Vorfall sei bei Tauben beobachtet worden, lebensfähige Föten seien jedoch nicht sofort identifiziert worden. Parthenogenese wurde seitdem bei einer Vielzahl unterschiedlicher Tierarten beobachtet, insbesondere bei Schlangen.

Befruchtung mit sich selbst: Schon die Dinosaurier konnten sich wohl durch „Inzucht“ fortpflanzen

Viele der auf diese Weise erzeugten Nachkommen seien laut Booth sehr krank oder schwach. Sie seien im Wesentlichen „Individuen mit hohem Inzuchtniveau“, sagte er. Nur wenige von ihnen würden überhaupt überleben. Die Forschung zu diesem Thema entwickelte sich langsam, bevor sie im 21. Jahrhundert mit dem Aufkommen der DNA-Sequenzierungstechnologie exorbitante Geschwindigkeit erreichte, fügte Booth hinzu. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Tausende von Vogel-, Reptilien- und anderen Tierarten zu dieser Art der Fortpflanzung fähig sind. Viele der dokumentierten Fälle betrafen Tiere, die in Gefangenschaft gehalten wurden.

Die Beobachtung der Parthenogenese bei Krokodilen sei eine faszinierende Entdeckung, sagte Booth, da die von ihnen verwendete Methode der von Vögeln und anderen Reptilien auffallend ähnlich sei. „Sie alle nutzen den gleichen zelluläre Mechanismus für die Parthenogenese“, sagte Booth. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich ein solch komplexer Mechanismus unabhängig voneinander entwickelt.“ Das heißt, fügte er hinzu, es sei wahrscheinlich, dass Krokodile und Vögel diese Fähigkeit von ihren weit entfernten Verwandten – den Dinosauriern – geerbt hätten. Auch Dinosaurier und Flugsaurier hätten wahrscheinlich diese Fortpflanzungsmöglichkeit gehabt, mutmaßt Booth.

