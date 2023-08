Hohe Bußgelder drohen: Darauf müssen Sie auf der Fahrt in den Kroatien-Urlaub achten

Von: Michelle Brey

Viele Deutsche zieht es für den Urlaub nach Kroatien. © Rolf Poss/Imago

Wie schnell darf ich in Kroatien mit dem Auto fahren? Was ist Lichtpflicht? Schon die Einreise in ein anderes Land ist mit Regeln verbunden. Was gilt für Urlauber?

München – Kroatien ist ein beliebtes Urlaubsland bei Deutschen, wenngleich die Preise zuletzt explodierten. Glasklares Meerwasser, Steinstrände und regionale Köstlichkeiten locken Jahr für Jahr Urlauber an. Wer nach Kroatien einreist, sollte jedoch einiges beachten. Bei der Einreise sind Waren für den persönlichen Gebrauch abgabenfrei. Seit 2023 gehört Kroatien nämlich zum Schengenraum. Dennoch gibt es diesbezüglich einiges zu beachten. Und auch im Verkehr ist Vorsicht geboten.

Land: Kroatien Hauptstadt: Zagreb Landfläche: 56.594 km² Einwohnerzahl: 3.871.833 (2021)

Einreise nach Kroatien aus Deutschland: Einfuhr von Tabak und Alkohol

Abgabefrei sind pro Person Richtmengen von beispielsweise jeweils:

40 Zigaretten / 200 über den Luftverkehr

20 Zigarillos / 100 über den Luftverkehr

16 Liter Bier

4 Liter Wein

2 Liter Spirituosen <22 Vol.-%

1 Liter Spirituosen >22 Vol.-%1

Urlaub in Kroatien: Was für die Mitnahme von Ware gilt

„Nichtgewerbliche Waren“ können abgabenfrei nach Kroatien eingeführt werden. „Damit gemeint sind Gegenstände und Waren, die als kleine Geschenke mitgeführt werden, beziehungsweise Waren, die nach Wert und Menge nicht in die Kategorie der Ein- oder Ausfuhr zu gewerblichen Zwecken fallen“, heißt es auf einer Seite der Kroatischen Zentrale für Tourismus. Auch hierbei gibt es einige Richtwerte/Limits zu beachten:

Alter/Einfuhrart Limit Reisende unter 15 Jahren ungeachtet der Einfuhrart 150 Euro Reisende im Luft- oder Seeverkehr 430 Euro Reise mit anderen Transportarten 300 Euro

Außerdem gilt in Bezug auf das Mitführen von Bargeld: Wer 10.000 Euro oder mehr mitnimmt, muss diesen Betrag beim Zoll anmelden.

Urlaub in Kroatien: Wie ist die Mitnahme von Medikamenten geregelt?

Viele Menschen sind täglich auf Medikamente angewiesen. Wer in den Urlaub fährt, sollte sich vorab informieren, wie die Mitnahme im Ausland geregelt ist.

Mitnahme von Medikamenten für den persönlichen Bedarf: Dies ist in Mengen erlaubt, die für maximal einen Monat ausreichen. Die entsprechenden medizinischen Unterlagen müssen mitgeführt werden, informiert das Finanzministerium und die Zollverwaltung Kroatiens.

Dies ist in Mengen erlaubt, die für maximal einen Monat ausreichen. Die entsprechenden medizinischen Unterlagen müssen mitgeführt werden, informiert das Finanzministerium und die Zollverwaltung Kroatiens. Mitnahme von Medikamenten mit Betäubungsmitteln für den persönlichen Bedarf: Dies ist in Mengen erlaubt, die für maximal fünf Tage Behandlung ausreichen. Hierfür sind ebenfalls die entsprechenden medizinischen Unterlagen erforderlich.

Bei Überschreitung der jeweiligen Menge können laut kosmo.at Bußgelder in Höhe von bis zu 12.500 Euro drohen.

Vorsicht im Verkehr: Diese Regeln sollten Sie im Kroatien-Urlaub kennen

Wer mit dem Auto in Kroatien unterwegs ist, sollte die Verkehrsregeln lieber gut kennen - sonst kann es teuer werden. Wichtige Regeln finden Sie hier im Überblick:

Promillegrenze 0,5 Lichtpflicht Auf allen Straßen muss mit Abblendlicht gefahren werden. Im Zeitraum vom letzten Sonntag im Oktober bis zum letzten Sonntag im März. Tempolimits: Innerorts: 50km/h; Außerorts: 90km/h; Schnellstraßen: 110km/h; Autobahn: 130km/h Vorfahrt: Vorrang haben immer Schienenfahrzeuge Überholen: Schul- und Kinderbusse dürfen nicht überholt werden, wenn sie zum Ein- oder Aussteigen halten.

Quelle: ADAC

Hohe Strafen drohen im Verkehr: Falsch parken, rote Ampel und Promillegrenze

Teuer kann die Missachtung von einigen simplen Verkehrsregeln werden. So wird das Überfahren einer roten Ampel laut bussgeldkatalog.org etwa mit einer Strafe ab 265 Euro geahndet. Ein Verstoß gegen die Promillegrenze könne eine Strafe ab 395 Euro zur Folge haben. Falsches Parken könne 40 Euro oder mehr kosten.

Indes gilt in Kroatien in Bezug auf Sonn- und Feiertage ein neues Gesetz. Urlauber sorgten deshalb für Chaos.