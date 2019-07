Deutscher Urlauber in Kroatien macht Frisur-Kompliment und muss deshalb sterben

23-Jähriger tot

Ein 23-Jähriger aus Niederbayern machte in Kroatien Urlaub. Dort wurde er erstochen. Der Grund ist kaum zu glauben.

Update 20. Juli 2019: Der Münchner Merkur* berichtet über neue Hintergründe des Urlaubsdramas in Kroatien. Der 23-jährige Patrick B., der aus einem Dorf im niederbayerischen Landkreis Passau stammt, wollte auf der Halbinsel Istrien seien Abschluss feiern. Er hatte eine Ausbildung zum Mediengestalter beim Bayerischen Rundfunk gemacht. Freunde sagen, er sei stets lieb, ruhig und besonnen gewesen. Nie hätte er einen Streit angefangen.

Unklar ist, was der Auslöser für die Messerattacke war. Zunächst wurde berichtet, Patrick B. habe dem 32-jährigen Täter ein Kompliment für seine Rasta-Frisur gemacht, das dieser offenbar falsch auffasste (siehe Meldungen unten). Es gibt aber auch Berichte, wonach Patrick dem Kroaten in dem Café am Strand von Valbandon bei Pula aufforderte, zwei Frauen in Ruhe zu lassen, die dieser belästigt habe.

Gegen 22.40 Uhr kam es dann zur Messerattacke. Noch in der Nacht, um 1.45 Uhr, wurde Patrick B. für tot erklärt.

Urlaubsdrama in Kroatien: Deutscher erstochen - Täter soll sich für „Gott“ halten

Update 19. Juli 2019: Am Dienstag wurde ein 23-jähriger Niederbayer im Urlaub in Kroatien niedergestochen. Jede Hilfe kam zu spät. Nun sind neue Details über den Tatverdächtigen bekannt geworden. Laut heute.at wurde der 32-Jährige nur etwa 20 Minuten nach der Tat festgenommen. Er hatte einen Hund dabei, in seinem Rucksack befand sich ein Messer - offenbar die Tatwaffe. Schon vor den Messerstichen soll er sich auffällig verhalten haben. Ein Kellner teilte der Polizei mit, dass er aus einem anderen Universum stamme. Mehr noch: Er sei sogar Gott. Der Mann mit der Rasta-Frisur habe eine Aufgabe auf der Erde, die er erfüllen müsse, habe er verkündet, schreibt heute.at weiter.

Am Donnerstag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter übergeben.

Urlaubs-Drama in Kroatien: Deutscher macht Kompliment und wird deswegen erstochen

Passau/Pula - Ein Kroatien-Urlaub endete für einen Mann aus Niederbayern tödlich. Mit seinen Freunden war der 23-Jährige in einem Café eines Ferien-Camps in Pula. Auf der Halbinsel Istrien - eine bei Urlaubern sehr beliebte Gegend - wollte er sich eigentlich nur eine schöne Zeit machen. Nun ist er tot.

Todesdrama im Kroatien-Urlaub: Streit in Café endet tödlich

Wie die dpa in Berufung auf die örtliche Polizei sowie kroatische Medienberichte meldet, kam es in dem Café zu einem Streit mit einem 32-jährigen Kroaten. Der Grund war allem Anschein nach ein Missverständnis. Der Urlauber aus dem niederbayerischen Passau hatte dem Kroaten ein Kompliment wegen dessen Rasta-Frisur gemacht. Der 32-Jährige hatte das jedoch falsch verstanden und als Beleidigung aufgefasst. Es kam zum Wortgefecht.

Kroatien-Urlaub: Missverständnis führte zum Tod des 23-jährigen Deutschen

Als der 23-Jährige mit seinen Freunden das Lokal in Pula verließ, folgte der Kroate ihnen. Auf der Straße griff er den Touristen an und stach ihm mit einem Messer mehrfach in die Brust. Die Gruppe flüchtete mit dem schwer verletzten 23-Jährigen auf die Terrasse eines nahe gelegenen Lokals. Der Rettungsdienst wurde gerufen. Der junge Mann kam ins Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Tatnacht festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft.

