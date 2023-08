Nach „Zwergen-Ärger“: Erneute Kritik an Disneys „Schneewittchen“-Neuverfilmung

Von: Maximilian Meyer

Teilen

Rachel Zegler (im Kreis) muss viel Hass und Kritik einstecken. Die Schauspielerin spielt die Hauptrolle in der Disney-Neuverfilmung von „Schneewittchen“. © Cinema Publishers Collection & Everett Collection / imago

„Disney“ bringt im Jahr 2024 eine Realverfilmung des Märchens „Schneewittchen“ mit einigen Neuerungen heraus. Dies kommt bei Fans und Kritikern nicht gut an.

Burbank (USA) – Ein Märchen-Klassiker, wie ihn wohl die meisten Menschen schon gesehen haben und kennen. Vor mehr als 60 Jahren wurde „Schneewittchen“ zum ersten Mal verfilmt. Das Studio Walt Disney, damals noch klein und noch von nicht so großer Bekanntheit wie heute, brachte den Zeichentrickfilm über die verstoßende Prinzessin auf die Leinwand. Dieses Werk von Disney schrieb damals Filmgeschichte und avancierte zum erfolgreichsten Tonfilm seiner Zeit.

Nun will der Filme-Konzern das Märchen erneut verfilmen. Diesmal nicht als Zeichentrick, sondern mit echten Menschen. Damit soll nochmal an die damaligen Erfolge angeknüpft werden. Dies stellt sich jedoch schwieriger dar, als geplant. Hitzige Diskussionen und viel Hass haben sich schon vor den Dreharbeiten im Internet verbreitet.

„Schneewittchen“: Kritik und Hass gegen Hauptdarstellerin Rachel Zegler

Die Rolle des „Schneewittchens“ wird in der Neuverfilmung von der lateinamerikanischen Schauspielerin Rachel Zegler gespielt. Schon hier brachen viele Diskussionen um die Hautfarbe der 22-Jährigen aus. Nach Meinung einiger Internet-User passe Zegler nicht zu einer Figur, die nach ihrer „schneeweißen Haut“ benannt ist. Rassistische Kommentare verbreiteten sich rasant zu diesem Thema im Netz.

Aber nicht nur die optische Erscheinung von Zegler steht derzeit zur Diskussion. Im Jahr 2022 gab sie gemeinsam mit der Schauspielern Gal Gadot (bekannt aus dem Film „Wonder Woman“), die in „Schneewittchen“ die böse Königin spielen wird, dem Variety Magazine ein Interview. Hier äußerte sich Zegler kritisch über das Zeichentrickoriginal: „Wir haben kein Schneewittchen geschrieben, die vom Prinzen gerettet werden muss und von ihrer großen Liebe träumt. Sie träumt davon, die Anführerin zu sein, von der sie weiß, dass sie sie sein kann.“

Von einer lauten und vehementen Internet-Gemeinde werden Ausschnitte solcher und ähnlicher Interviews immer wieder hervorgerufen. Zegler soll hierdurch in ein schlechtes Licht gerückt werden. Ihr wird vorgeworfen, dass sie das Märchen eigentlich hassen würden und somit ein Stück Kindheit vieler Disney-Fans ruiniert.

Game of Thrones-Star Peter Dinklage wirft Disney „Scheinheiligkeit“ vor

Nicht nur die Besetzung der Hauptrolle im neuen „Schneewittchen“-Film löst im Hause Disney und deren Fangemeinde viel Diskussion aus. Peter Dinklage (bekannt aus der erfolgreichen Serie „Game of Thrones“) bezeichnete im Podcast „Wtfpod“ die Tatsache, dass es in der Neuverfilmung von „Schneewittchen“, erneut zur Darstellung der sieben Zwerge kommen werde als „verdammt rückständig“.

Der US-amerikanische Schauspieler, der selbst kleinwüchsig ist, nannte die Geschichte „problematisch“ und gab deutlich zu bedenken, dass kleinwüchsige Menschen häufig als „Zwerge“ bezeichnet und dadurch herabgewürdigt werden. Zudem warf Dinklage dem Konzern Scheinheiligkeit vor. Auf der einen Seite stelle Disney sich positiv dar, weil sie eine Latina als Schneewittchen gecastet haben, um somit Diversität auszudrücken und im Gegenzug halte man trotzdem an den sieben Zwergen fest. „Du bist auf eine Art fortschrittlich, aber dann machst du dennoch diese verdammt rückständige Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle wohnen?“, wütete er in dem Podcast.

„Woke“-Vorwürfe der Fans nach Umbenennung der „Zwerge“

Auf die Scheinheiligkeits-Vorwürfe von Dinklage, reagierte Disney umgehend. Man wolle keine „Stereotype reproduzieren“, heißt es in einem Statement des Unternehmens. In Zusammenarbeit mit Vertretern der Kleinwüchsigen-Gemeinde arbeite man zusammen und man setze bei der Verfilmung auf „neue Ansätze“, hieß es. Das Ergebnis: In der Neuverfilmung wird nur noch einer der sieben Zwerge kleinwüchsig sein. Statt „Zwerge“ sollen sie laut Gerüchten nun „magische Wesen“ oder „Räuber“ genannt werden.

Da die nun jetzt „magischen Wesen“ oder auch „Räuber“ zudem sehr divers besetzt wurden (Fotos vom Set zeigen fünf großgewachsene Männer, einen kleinwüchsigen Mann und eine Frau), brach eine Welle von Empörung und Hasstiraden über Disney, die derzeit auch gegen das Account-Sharing ihres Streamingdienstes Disney+ vorgehen, im Internet zusammen. Der Vorwurf, Disney sei es wichtiger „woke“ zu sein als gute Filme zu machen, war häufig im Netz zu lesen.

„Schneewittchen“-Remake: Start in den Kinos steht fest

Es gibt bestimmt einige Kritikpunkte, die berechtigt sind und ihre Daseinsberechtigung zu der Neuverfilmung haben. Rassistische und ideologische Äußerungen gegenüber dem Cast gehören mit Sicherheit nicht dazu. Trotz allen Kontroversen und Hass geführten Diskussionen im Netz startet das „Schneewittchen“-Remake aller Voraussicht nach am 21. März 2024 in den deutschen Kinos.

Kritik der etwas anderen Art musste auch diese Frau einstecken. Sie isst nur Fleisch und stößt damit auf ungehaltene Reaktionen im Netz.