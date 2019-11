Kreuzfahrtschiff-Tragödie: Opa ließ Kind (1) aus Fenster fallen - jetzt gibt er traurige Begründung

Enkelin fiel 40 Meter in den Tod

Beim Spielen mit ihrem Opa ist die einjährige Chloe bei einer Kreuzfahrt aus dem gestürzt. Jetzt äußert sich der Großvater zum ersten Mal zu dem Vorfall.

Auf einer Kreuzfahrt stürzt dem Großvater beim Spielen seine 19 Monate alte Enkelin aus einem Fenster.

Das kleine Mädchen erlag ihren schweren Verletzungen.

Jetzt äußert sich der Großvater zum ersten Mal in einem Interview.

Indiana - Für die Familie aus Indiana sollte es eigentlich ein Traumurlaub werden doch es endete in einer Tragödie. Bei einer Kreuzfahrt in der Karibik auf der „Freedom of the Seas“ ist die 19 Monate alte Chloe Wiegand beim Spielen mit ihrem Großvater Salvatore Anello am 07. Juli tödlich verunglückt. Als das Schiff im Hafen von Puerto Rico vor Anker lag, stellte Anello seine Enkelin auf das Geländer der Aussichtsfenster, um sie wie bei den Eishockeyspielen ihrer Brüder gegen das Glas schlagen zu lassen. Jedoch war das Fenster geöffnet und Chloe glitt ihrem Großvater aus der Hand. Das Kind stürzte knapp 40 Meter auf den Betonboden des Piers in den Tod.

Kreuzfahrtschiff-Tragödie: Großvater von Chloe wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt

Seitdem wird der Verantwortliche für das Unglück gesucht. Die Eltern versuchen das Unternehmen vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen. „Das darf keiner anderen Familie passieren“, so die Mutter Kimberly Wiegand. Die Eltern geben nicht dem Opa die Schuld, sondern der Reederei. Diese hätte nach Ansicht der Eltern seine sichere Umgebung schaffen müssen. Auf die Frage warum das Fenster ohne Schutzscheibe geöffnet war, antwortete die Besatzung, dass es eine Belüftung geben müsse. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Passagier von einem Kreuzfahrtschiff stürzt.

Gegen Großvater Anello wurden, laut Informationen der Bild, Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Ein Richter in Puerto Rico hatte anscheinend Haft für den Großvater angeordnet. Er kam jedoch für eine Kaution von 80 000 Dollar (72 000 Euro) jedoch wieder auf freien Fuß. Er muss wieder vor Gericht erscheinen, denn die Staatsanwaltschaft soll neue Beweise dafür haben, dass Anello die Schuld trägt.

Kreuzfahrtschiff-Drama: Großvater spricht zum ersten Mal über den Tod von Chloe auf dem Kreuzfahrtschiff

In einem exklusiven Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender CBS, äußert sich der Großvater zum ersten Mal zu dem Vorfall.

In dem Interview behauptet Anello er hätte nicht gesehen, dass das Fenster offen ist, da er farbenblind ist. Anello stehen bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Gefängnis in Aussicht. „Dass Chloe weg ist, ist das Schlimmste überhaupt“ so Anello. Laut seiner Aussage gibt es nichts mehr, was ihm geschehen könnte, das schlimmer wäre als der Tod seiner Enkelin.

jh

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ gms / RCI