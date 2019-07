Drama auf Kreuzfahrtschiff: Deutsche Urlauberin stürzt von Bord und stirbt

Rettungskräfte machtlos

+ © Symbolbild: picture alliance/dpa / Jens Büttner Eine deutsche Urlauberin stürzte im Skagerrak von einem Kreuzfahrtschiff. © Symbolbild: picture alliance/dpa / Jens Büttner

Eine deutsche Urlauberin stürzte auf einer Kreuzfahrt zwischen Norwegen und Dänemark von Bord. Die Rettungskräfte versuchten alles, aber waren am Ende machtlos.

Oslo - Im Skagerrak zwischen Norwegen und Dänemark ist am Freitag eine deutsche Frau von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gefallen. Sie wurde von einem Helikopter aus dem Wasser gefischt und ins Krankenhaus von Aalborg gebracht. Das meldete die norwegische Rettungszentrale auf Twitter unter Berufung auf die dänischen Kollegen. An Bord des Helikopters seien lebensrettende Maßnahmen vorgenommen worden. Am Abend berichtet der norwegische Rundfunk NRK unter Berufung auf die dänische Polizei, die Frau sei verstorben.

Seenot-Drama zwischen Norwegen und Dänemark: Deutsche stürzt von Kreuzfahrtschiff

Die Frau war an Bord des Kreuzfahrtschiffes MSC Meraviglia auf dem Weg von den norwegischen Fjorden nach Kiel. Warum sie ins Wasser fiel, wurde zunächst nicht bekannt. An der Suche waren zahlreiche Fischerboote, Handelsschiffe und Helikopter beteiligt.

Die gefährlichen Gewässer der Nordsee sind leider immer wieder Schauplatz dramatischer Seenöte. Erst Anfang des Jahres war das Kreuzfahrtschiff „Viking Sky“ in einen Sturm geraten und sorgte für eine brandgefährliche Rettungsaktion.

dpa