Krebse siedeln sich auf gigantischer Kunststoffinsel im Pazifik an - Forscher erklärt Grusel-Hypothese

Von: Ulrike Hagen

Im Pazifik schwimmt ein gigantischer Müllberg, der Lebensraum für Meerestiere ist, die üblicherweise nur in Küstennähe leben. Das hat schwerwiegende Folgen.

Washington – Winzige Krebse und Anemonen – Wissenschaftler haben eine große Gemeinschaft von Krustentieren mitten im Pazifik entdeckt. Die Krustentiere leben Tausende Meilen von ihrer ursprünglichen Heimat entfernt und siedeln auf Plastikmüll. Sie nutzen den sogenannten großen pazifischen Müllteppich (Great Pacific Garbage Patch) als Lebensraum. Das Forschungsergebnis zeigt, dass der Einfluss von Plastikmüll auf die Meereswelt komplexer ist als bisher angenommen – und massive Auswirkungen auf ihre Ökosysteme hat.

„Folgen unklar“: Krebse siedeln sich auf riesigem Müllteppich im Pazifik an

Ein US-amerikanisches Forscherteam berichtet in einer am Montag in der Fachzeitschrift Nature Ecology & Evolution veröffentlichten Studie, dass es auf Dutzende von Arten wirbelloser Küstenorganismen gestoßen ist, die offensichtlich in der Lage sind, auf Plastikmüll, der seit Jahren im Meer treibt, zu überleben. Es sind nicht die einzigen Biotope, die sich auf den Müll-„Inseln“ der Meere entwickeln: Französische Wissenschaftler fanden auf Mikroplastik im Meer besorgniserregende Bakterien-Hotspots.

Forscher finden Krustentier-Kolonien, die auf Plastikmüll im Pazifik siedeln

„Es war überraschend zu sehen. Die küstennahen Arten befanden sich auf 70 Prozent des Mülls, den wir gefunden haben“, erklärt Linsey Haram, wissenschaftliche Mitarbeiterin am National Institute of Food and Agriculture und Hauptautorin der Studie, dem US-amerikanischen Sender CNN. Die Meereslebewesen stammen demnach größtenteils von den Küsten in Japan oder anderen weit entfernten Ländern und ernähren sich von dem Schleim aus Bakterien und Algen, der sich auf dem Plastikmüll bildet.

Leben auf riesigem Plastikteppich: Wissenschaftler entdecken 46 Arten mitten im Pazifik

Haram und ihre Kolleginnen untersuchten 105 Plastikteile, die aus dem als „Great Pacific Garbage Patch“ bekannten Müll-Strudel mit einer Fläche von unfassbaren 1,6 Millionen Quadratkilometern im Meer zwischen Kalifornien und Hawaii aus dem Pazifik gefischt wurden. Der Strudel ist mit einer Fläche, in die Deutschland fast viereinhalbmal hineinpassen würde, die größte Ansammlung von Plastik in den Ozeanen der Welt.

Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen identifizierten darin 484 wirbellose Meeresorganismen, die 46 verschiedenen Arten angehören, von denen 80 Prozent normalerweise in küstennahen Lebensräumen zu finden sind. „Ein großer Prozentsatz der Vielfalt, die wir gefunden haben, waren küstennahe Arten und nicht die einheimischen pelagischen Arten des offenen Ozeans, die wir größtenteils zu finden erwartet hatten“, sagte Haram dem CNN.

Forscher: „Vielleicht fressen sie sich auch gegenseitig“

Haram fügte hinzu, dass sie dennoch auch viele Arten des offenen Ozeans gefunden haben. „Auf zwei Dritteln der Trümmer fanden wir beide Gemeinschaften zusammen.“ Die Folgen der Einführung neuer Arten in die abgelegenen Gebiete des Ozeans seien noch unklar. Die Entdeckung zeige jedoch, dass Plastikmüll im Meer nicht nur ein Umweltproblem darstellt, sondern auch Auswirkungen auf die marine Biodiversität hat.

Es ist schwer zu sagen, was genau dort vor sich geht.

„Wahrscheinlich konkurrieren die Arten um Platz, denn im offenen Ozean ist der Raum knapp, wahrscheinlich konkurrieren sie um Nahrungsressourcen – aber vielleicht fressen sie sich auch gegenseitig. Es ist schwer zu sagen, was genau dort vor sich geht, aber wir haben Beweise dafür gefunden, dass einige der Küstenanemonen Arten aus dem offenen Ozean fressen. Also wissen wir, dass es einen gewissen Raubbau zwischen den beiden Gemeinschaften gibt“, so die Wissenschaftlerin.

Ozeane voller Plastik: UN will 2024 globales Plastikabkommen beschließen

Wie genau die Lebewesen in den offenen Ozean gelangen und wie sie dort überleben, ist noch unklar. Ob sie zum Beispiel nur auf einem Stück Plastik, an dem sie sich an der Küste festhielten, mitgenommen wurden, oder ob sie in der Lage waren, neue Objekte zu besiedeln, sobald sie im offenen Ozean waren, ist unbekannt.

Auch wenn bestimmte Meeres-Bakterien Plastik verdauen können, Plastikmüll in den Meeren ist ein riesiges Problem. Meta-Studien des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven lieferten eine erschreckende Bilanz über den Plastikmüll im Meer. Laut des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) kosten „die Überbleibsel unserer Wegwerfgesellschaft jedes Jahr bis zu 135.000 Meeressäuger das Leben“. Immerhin: Die UN-Umweltversammlung UNEA hat im vergangenen Jahr endlich beschlossen, sich im Kampf gegen den Müll verpflichtende Ziele mit einem rechtsverbindlichen globalen Plastikabkommen bis Ende 2024 zu setzen.