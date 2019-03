Kourtney Kardashian: Komplett hüllenlos in der Badewanne - Verstörendes Detail

„Was ist [...] passiert?“

Kourtney Kardashian ist bekannt dafür, gerne einmal die Hüllen fallen zu lassen. Doch auf diesem Foto ist wohl einiges schiefgelaufen. Hat sie das wirklich nicht gemerkt?

Los Angeles - Kourtney Kardashian ist die besonnenste der fünf Kardashian/Jenner-Schwestern. Die 39-Jährige besuchte sogar eine Universität, studierte zunächst Jura, dann Theaterwissenschaften und schloss erfolgreich mit dem Bachelor ab. Doch auch sie wollte dem Ruhm nicht widerstehen. Und für Erfolg tut der Mensch bekanntlich alles. Auch die älteste Kardashian. Alles, das bedeutet bei Kourtney: Ausziehen. Sie mag zwar unscheinbarer wirken als ihre Schwestern, zurückhaltend ist die Unternehmerin allerdings definitiv nicht. In Sachen Freizügigkeit steht die Influencerin Kim und Co. in nichts nach. So ließ sie auf ihrem neuesten Pic mal wieder alle Hüllen fallen. Ein Detail hat sie dabei offensichtlich nicht bedacht.

Kourtney Kardashian in der Badewanne - Fans rasten aus

Der aktuelle Post der Influencerin stammt mal wieder direkt aus dem Badezimmer. Während sich Kourtney vor knapp zwei Wochen blank auf der Kante des Waschbeckens zeigte, hat es sie dieses Mal in die Badewanne verschlagen. Komplett nackt posiert sie im Wasser, ihre pikanten Körperstellen lediglich mit ein paar Seifenblasen bedeckt. „Liebe dich selbst so sehr, wie du andere liebst“, schreibt die 39-Jährige unter den freizügigen Post. Bei den Fans löst sie prompt einen Begeisterungssturm aus.

„Wow, du siehst bombe aus“, „So heiß“ oder „Buchstäblich perfekt“ sind nur ein paar der Komplimente, die sich Kourtney Kardashian unter dem Foto abholt. Und wie nicht anders zu erwarten, drehen sich die meisten Kommentare natürlich um ihren durchtrainierten Körper. Doch an ihrem Body fällt den Fans noch etwas anderes auf.

Shitstorm für Kourtney Kardashian

„Was ist mit deinem Bein passiert?“, wundern sich die Instagram-Nutzer. Denn aufmerksamen Beobachtern fällt der Fehler sofort auf. Das Bein der Influencerin steht seltsam vom Körper ab. Hat da etwa jemand nachgeholfen? „Gefotoshoppt“, ist sich ein Nutzer sicher. Anders ist diese unnatürliche Pose wohl nicht zu erklären. Doch es kommt noch härter. Nicht nur das Bein scheint manipuliert zu sein. „Dein Kopf [sieht] seltsam ausgeschnitten und auf deinen Körper gesetzt aus.“ Tatsächlich. Der Schädel passt ebenfalls nicht zum Rest des Körpers. Seltsam gedreht und mit anderer Gesichtsfarbe liegt er im Wasser.

Ihre Fans bemerken den Fauxpas sofort. Und für Kourtney Kardashian regnet es reihenweise höhnische Kommentare. „Die schlechteste Bearbeitung seit Langem“, spottet ein Nutzer. Dabei steht die Bearbeitung eindeutig im Gegensatz zu ihrem eigenen Kommentar. Unter dem Post sprach sie schließlich zuvor von Selbstliebe. Daher spottet ein Follower sauer: „Liebe dich selbst, indem du dein Aussehen durch Photoshop enorm veränderst. So ein vergifteter Post.“ Hat die Influencerin das wirklich nicht bemerkt?

Kourtney Kardashian ist nicht die einzige der Schwestern, die höhnische Kommentare einstecken muss. Auch Kendall Jenner und Khloé Kardashian erhielten auf ihre freizügigen Posts wohl nicht die gewünschten Reaktionen.

