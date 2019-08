Seil reißt! Soldaten stürzen bei Flugshow in den Tod: Video zeigt brutale Szene - neue Details

Wie konnte es passieren?

Schrecklicher Unfall in Kolumbien: Beim traditionellen Blumenfest in Medellin sind zwei Soldaten zu Tode gestürzt. Wie konnte es passieren, dass das Seil plötzlich reißt?

Update vom 14. August: In Kolumbien ist das Entsetzen über den tragischen Unfall während der Flugshow in Medellin immer noch groß. Vor allem aber stellt man sich die Frage: Wie konnte es passieren, dass das Seil reißt?

Die kolumbianische Nachrichtenseite noticias.canalrcn.com meldet, dass sich das Seil nicht vom Hubschrauber löste. Man habe einen Schnitt entdeckt, der nun untersucht würde. Das Seil bestehe zu 95 Prozent aus Nylon und zu fünf Prozent aus Baumwollmaterial und könne bis zu zehn bewaffnete Männer aushalten. Eine Technik, die man häufig bei Militäreinsätzen nutze, um Leben zu retten.

Seil reißt plötzlich bei Flugshow: Soldaten stürzen mit Flagge in den Tod - Video zeigt grausame Szene

News vom 12. August: Medellín - Zwei Soldaten der kolumbianiaschen Luftwaffe sind während eines Schauflugs bei einem Stadtfest aus großer Höhe in den Tod gestürzt. Das bestätigte der Präsident des südamerikanischen Landes, Iván Duque, auf Twitter. Die Soldaten hatten sich an einer riesigen kolumbianischen Flagge festgehalten, die an einem Seil von einem Hubschrauber hing, der am Sonntag bei einer Flugshow über die Stadt Medellín flog.

„Wir betrauern den Tod der Ingenieure Jesús Mosquera und Sebastián Gamboa während des Blumenfestes. Unsere ganze Solidarität gehört den Familien Ich habe die Anweisung gegeben, die Gründe dieses Unfalls schnellstens aufzuklären“, so der kolumbianische Präsident.

Lamentamos la muerte del Técnico Subjefe Jesús Mosquera y del Técnico Cuarto Sebastián Gamboa durante exhibición aérea en la Feria de las Flores. Toda nuestra solidaridad con sus familias. He dado instrucción a @mindefensa determinar con celeridad las causas de este accidente. — Iván Duque (@IvanDuque) 11. August 2019

Kolumbien: Bei Flugshow in Medellin reißt plötzlich Seil - Soldaten stürzen mit Flagge in den Tod

„Zu diesem Zeitpunkt waren Tausende Menschen auf der Strasse, man hatte freie Sicht auf den Himmel. Das muss ein sehr traumatischer Anblick gewesen sein“, schildert ein Augenzeuge in„blick.ch“.

Auf einem Video, das im Internet verbreitet wurde, ist zu sehen, wie das Seil reißt - und die beiden Männer Dutzende Meter in die Tiefe stürzen. ACHTUNG: In diesem Video sind Bilder enthalten, die verstören könnten.

Kolumbien: Seil reißt bei einer Flugshow - Video zeigt grausame Szene

MEDELLIN



Nos comparten video del momento exacto donde los dos soldados caen de la soga que llevaba la bandera de colombia en el helicóptero durante la exhibición.



Paz en su tumba y mucha fortaleza a las familias de estos dos héroes de la Patria.#ReddeApoyoSIC Informa pic.twitter.com/Lc3Z5KqH6R — RED DE APOYO S.I.C (@RedDeApoyoSIC) 11. August 2019

Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Duque kündigte eine schnelle Aufklärung durch das Verteidigungsministerium an.

Kolumbien: Horror bei Flugshow! Seil reißt - Soldaten stürzen in den Tod, Video zeigt Drama. Extratipp.com* berichtet am 12. August berichtet.

