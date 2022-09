König Charles III.: Welche Krone trägt der Nachfolger der Queen bei der Krönung?

Von: Susanne Kröber

Nach dem Tod der Queen steht die offizielle Krönungszeremonie des neuen Königs, King Charles III., noch aus. Wird er dabei wie seine Mutter die St.-Edwards-Krone tragen?

London – Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 wurde Charles zum König von Großbritannien und Nordirland, die offizielle Krönungszeremonie steht allerdings noch aus. Die Queen trug 1953 bei ihrer Krönungszeremonie die berühmte St.-Edwards-Krone, seitdem befindet sich die älteste britische Königskrone als Teil der britischen Kronjuwelen im Tower of London. Bei der Krönung von König Charles III. wird die auch Edwardskrone genannte Insigne nun wieder eine tragende Rolle spielen.

König Charles III.: Wann findet die offizielle Krönungszeremonie statt?

Queen Elizabeth II. wurde nach dem Tod ihres Vaters, Georg VI., am 6. Februar 1952 zur Königin von Großbritannien und Nordirland. Bis zu ihrer Krönungszeremonie, die damals live im Fernsehen übertragen wurde, vergingen aber beinahe eineinhalb Jahre. Am 2. Juni 1953 wurde Elizabeth II. vom Erzbischof von Canterbury in der Westminster Abbey mit der St.-Edwards-Krone gekrönt.

Bevor König Charles III. zum König gekrönt wird, könnte demnach auch noch einige Zeit ins Land gehen. Das britische Hello! Magazin schätzt, dass die Krönungszeremonie von King Charles, der seine Erbschaft nach dem Tod der Queen nicht versteuern muss, frühestens in einem Jahr stattfinden wird. Nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. am 19. September 2022 bedarf das Großereignis der Krönung einer langen Vorbereitungszeit.

Krönungszeremonie: Wird König Charles III. wie seine Mutter die St.-Edwards-Krone tragen?

Die St.-Edwards-Krone wurde 1661 angefertigt, nachdem die ursprüngliche Edwardskrone während des englischen Bürgerkrieges zerstört wurde. Mit 2,155 Kilogramm ist die heutige St.-Edwards-Krone ein echtes Schwergewicht. Wie Hello! berichtet, wird König Charles III. die Krone wie zuvor seine Mutter bei der Krönungszeremonie tragen.

2018 verriet Queen Elizabeth II. in einem BBC-Interview, dass sie die St.-Edwards-Krone 1953 für ihre Krönungszeremonie extra verkleinern ließ. Laut Hello! Magazin wird davon ausgegangen, dass König Charles III. die Königskrone, die mit Saphiren, Smaragden, Rubinen und Diamanten und Perlen besetzt ist, für seine Krönung wieder anpassen lassen wird.

Beerdigung der Queen: Welche Krone lag auf dem Sarg von Elizabeth II.?

Queen Elizabeth II. wurde in einem Sarg aus Blei und englischer Eiche bestattet, der Sarg wurde während der Beerdigungszeremonie mit der königlichen Standarte bedeckt, darauf befanden sich Reichsapfel, Zepter und die Imperial State Crown, die der Edwardskrone stark ähnelt.

Die St.-Edwards-Krone setzte die Queen schon am Ende der Krönungszeremonie wieder ab, die Imperial State Crown trug sie hingegen im Laufe ihrer Regentschaft immer wieder bei offiziellen Anlässen. Bei der Krönung von König Charles III. wird die Edwardskrone dann erstmalig seit 1953 wieder zum Einsatz kommen.