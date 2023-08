„Noch nie gegeben“: Wissenschaftler besorgt über neues Phänomen in der Antarktis

Wissenschaftler beobachten ein neues Phänomen in der Antarktis. Das Meer befindet sich in einem äußerst beunruhigendem Zustand, der Folgen haben könnte.

Frankfurt/Bremen - Wissenschaftler beobachten eine beunruhigende Entwicklung des Meereises in der Antarktis. Wie neue Daten zeigen, ist die von Eis bedeckte Fläche des Meeres in der Antarktis derzeit deutlich kleiner als im Durchschnitt der letzten 40 Jahre. Die Situation könnte weitreichende Konsequenzen weltweit haben.

„Sowas hat es noch nie gegeben, seit wir Satelliten haben“, sagt Christian Haas, Leiter der Sektion Meereisphysik am Alfred-Wegener-Institut (AWI) über die neu gesammelten Daten. Laut dem Institut schrumpft die Meereisfläche in der Arktis während der Sommermonate immer stärker. Bislang habe sich die Fläche im antarktischen Winter immer wieder erholt. Doch die neue Entwicklung sei besorgniserregend. Auch der physikalische Ozeanograf Edward Doddridge hat wegen der Antarktis nun Alarm geschlagen.

„Noch nie gegeben“: Wissenschaftler besorgt über Meereis in der Antarktis

„Die Frage ist, ob es der Anfang vom Ende des Meereises in der Antarktis ist. Wenn es so weitergeht, wird es im Sommer gar kein Meereis mehr geben“, so Haas. Noch sei laut dem Experten unklar, ob die Entwicklung tatsächlich auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen sei oder eher auf natürliche Variabilität.

Die Situation könnte gravierende Konsequenzen für die Weltmeere haben. Mit dem Rückgang des Meereises steigt zum einen die Meeresoberflächentemperatur, zum anderen können Veränderungen in den Meeresströmungen ausgelöst werden.

Diese Folge ist auf die Eis-Albedo-Rückkopplung zurückzuführen, wie Haas erklärt: Während Eis Sonnenstrahlen sehr gut reflektiert, nimmt das Meer sie dagegen eher auf und erwärmt sich dadurch. Je mehr Eis schmilzt, desto wärmer wird das Meer und umso mehr Eis schmilzt wiederum im Umkehrschluss. (nz/dpa)