Spree-Pegel könnte deutlich sinken: Trinkwasser in Berlin droht knapp zu werden

Von: Kilian Bäuml

Künftig könnte die Spree 75 Prozent weniger Wasser führen. Grund dafür: das Ende der Kohleförderung in Berlin. Das könnte Auswirkung auf die Trinkwasserversorgung der Hauptstadt haben.

Berlin – Es mag absurd klingen, doch eine der Maßnahmen gegen den Klimawandel könnte zu starkem Wassermangel in Berlin führen. Gemeint ist das Ende der Braunkohleförderung in der Lausitz, wegen der viel Wasser in die Spree gepumpt wird. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes könnte das Ende der Kohleförderung in den Sommermonaten örtlich dazu führen, dass der Fluss bis zu 75 Prozent weniger Wasser führt. Das wirkt sich sogar auf die Trinkwasserversorgung aus.

Grundwassermangel in Berlin – Nach Ende der Kohleförderung bis zu 75 Prozent weniger Wasser in der Spree

„In Berlin und Brandenburg könnte im schlimmsten Szenario das Wasser empfindlich knapp werden, wenn nicht entschlossen gegengesteuert wird. Die Länder Brandenburg, Berlin und Sachsen stehen vor entsprechenden Herausforderungen“, warnte der Chef der Behörde Dirk Messner.

In den Sommermonaten könnte die Spree bald bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen – das könnte zur Wasserknappheit in Berlin führen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Über ein Jahrhundert lang wurde der Wasserabfluss in die Spree in der Lausitz durch den Bergbau künstlich verstärkt. Für die Kohleförderung wurde Grundwasser abgepumpt und in die Spree geleitet, wo sie fast die Hälfte des Wassers ausmacht. In den heißen Sommermonaten liegt der Anteil des zugepumpten Wassers sogar bei 75 Prozent. Die immer trockeneren Sommer könnten den Mangel noch verstärken, in ganz Deutschland könnte Wasser knapp werden.

Verschiedene Maßnahmen sollen den Grundwassermangel in Berlin ausgleichen

Die Studie schlägt einige Maßnahmen vor, die dazu dienen sollen, das fehlende Wasser auszugleichen. Neben dem Wasser sparen könnten beispielsweise folgenden Maßnahmen angewandt werden:

Wasser überleiten: Um das Defizit an Wasser auszugleichen, muss dringend Wasser zugeleitet werden. Das könnte beispielsweise aus anderen Flüssen wie der Elbe gemacht werden. Das umzusetzen könnte jedoch lange dauern, da eine naturverträgliche Infrastruktur gebaut werden müsste.

Um das Defizit an Wasser auszugleichen, muss dringend Wasser zugeleitet werden. Das könnte beispielsweise aus anderen Flüssen wie der Elbe gemacht werden. Das umzusetzen könnte jedoch lange dauern, da eine naturverträgliche Infrastruktur gebaut werden müsste. Wasserspeicher ausbauen: Bisher beträgt das Speichervolumen der Region knapp 100 Millionen Kubikmeter Wasser. Dieser könnte um weitere 27 Millionen Kubikmeter erweitert werden. So soll die Wasserknappheit in den wasserarmen Monaten ausgegelichen werden.

Bisher beträgt das Speichervolumen der Region knapp 100 Millionen Kubikmeter Wasser. Dieser könnte um weitere 27 Millionen Kubikmeter erweitert werden. So soll die Wasserknappheit in den wasserarmen Monaten ausgegelichen werden. Grundwasser ableiten: Die Pumpen aus dem Bergbau könnten vorerst weiterlaufen. Das hätte allerdings negative ökologische Folgen und wäre die teuerste Variante, deshalb wäre das nur eine vorübergehende Notlösung.

Grundwassermangel in Berlin betrifft vor allem Berlins größtes Trinkwasserwerk

Laut der Studie betrifft der Wassermangel vor allem die Rohwasserbereitstellung für Berlins größtes Trinkwasserwerk in Friedrichshagen. Auch die Verdünnung des gereinigten Berliner Abwassers mit Spreewasser – etwa 220 Millionen Kubikmeter pro Jahr – wird zunehmend problematisch. Gleichzeitig werden in den kommenden Jahrzehnten allein sechs Milliarden Kubikmeter Wasser zusätzlich benötigt, um die Tagebaurestlöcher aufzufüllen, damit diese nicht instabil werden.

Vor allem, wenn weiteres Grundwasser abgeleitet wird, werden die Bedingungen der Grundwassergewinnung so verschärft, dass die Berliner Wasserbetriebe sich neu aufstellen müssen. An entsprechenden Konzepten wird bereits gearbeitet.

Trotz Grundwassermangel in Berlin ist der Kohleausstieg richtig

Laut Messner ist der drohende Wassermangel in Berlin kein Grund auf den Kohleausstieg zu verzichten. „Der Klimawandel ist das größte Problem, mit dem wir es zu tun haben. Er schafft schon heute Dürren und Wetterextreme. Der Kohleabbau war über Jahrzehnte schädlich für die Umwelt.“

Das Umweltnetzwerk Grüne Liga forderte, die Pflichten des Tagebaubetreibers LEAG nicht auszublenden. „Das Unternehmen muss einen verursachergerechten Anteil der Kosten tragen, sonst droht ein neues Milliardengeschenk des Staates an die fossilen Konzerne“, erklärte René Schuster, Braunkohle-Experte des Verbandes.

Der Wassermangel in Deutschland ist nicht auf Berlin begrenzt, deutschlandweit hat es nicht ausreichend geregnet, sodass 15,2 Millarden Tonnen Wasser fehlen. Auch außerhalb Deutschlands ist der Mangel zu spüren - In Europa herrscht Wasserknappheit. (kiba/dpa)