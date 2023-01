Mögliche Probleme bei Lunar Gateway: Klaustrophobie-Gefahr auf der Mondraumstation?

Von: Patrick Klapetz

Um den Mond soll eine Raumstation entstehen. Ein Architekt verrät nun, dass die Module vom Lunar Gateway winzig sind. Der Aufenthalt auf der Mond-Raumstation ist alles andere als ein Urlaub.

Brno (Tschechische Republik) – Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA plant gemeinsam mit seinen internationalen Partnern wie der ESA (europäische Raumfahrtagentur) und JAXA (japanische Raumfahrtagentur) eine neue Raumstation: das Lunar Gateway. Anders als die Internationale Raumstation ISS soll das Gateway der Artemis-Missionen den Mond umkreisen.

Jedoch dürfen die zukünftigen Mondastronauten und -astronautinnen keine Platzangst haben, denn die Raumstation wird winzig werden. Nach seiner Fertigstellung gegen Ende des Jahrzehnts wird das Weltraumlabor etwa ein Sechstel kleiner sein als die ISS. Das Gateway soll über zwei Wohnmodule verfügen. Da das Orion-Raumschiff maximal vier Personen befördern kann, sollte dies zunächst kein Problem sein. Jedoch wird auf dem Gateway kein Platz für persönliche Belange vorhanden sein.

„Das Internationale Habitat-Modul wird einen bewohnbaren Raum von etwa acht Kubikmetern haben, den man sich mit drei anderen teilen muss“, erklärt René Waclavicek. Er ist Raumfahrtarchitekt und Designforscher bei LIQUIFER Space Systems in Österreich. Er war an der Entwurfsphase des in Europa gebauten Internationalen Wohnmoduls I-Hab beteiligt.

Das I-Hab ist eines der beiden bewohnbaren Elemente vom Lunar Gateway, das Schlafräume mit Laborräumen kombiniert. Bei acht Quadratmetern ist eine Klaustrophobie-Gefahr vorprogrammiert: „Sie sind dort eingesperrt. Es gibt noch andere Räume, aber sie sind nicht größer und es gibt nicht viele von ihnen.“

Eigentlich wollten Waclavicek und seine Kollegen größere Module planen, ähnlich der auf der Internationalen Raumstation. Jedoch war es unmöglich, massive Komponenten zum Mond zu bringen. „Wir haben in der ersten Phase mit einem Zylinder begonnen, dessen Außenabmessungen denen der ISS entsprechen“, so Waclavicek. Diese entsprachen ungefähr 4,50 Meter im Durchmesser und sechs Meter in der Länge. Jedoch war dies für den Transport viel zu groß und sie mussten die Außenabmessungen auf drei Meter verkleinern.

„Dadurch blieb uns ein Innenquerschnitt von nur 1,20 Meter mal 1,20 Meter. Der größte Teil des Innenvolumens wird von Maschinen beansprucht, sodass es sich im Grunde nur um einen Korridor handelt, in dem man sich um 90 Grad drehen muss, wenn man sich ausstrecken will“, so der Weltraumarchitekt. In der Internationalen Raumstation sind die Innenräume dagegen 2,20 Meter mal 2,20 Meter groß.

„Das I-Hab ist eigentlich nur ein Zylinder mit einer Luke an jedem Ende und zwei Luken an den Seiten sowie einem Korridor, der durch die Längsachse verläuft“, so Waclavicek. „Selbst wenn man aneinander vorbeigehen will, ist das schon ziemlich schwierig, man muss unterbrechen, was man gerade tut, um den anderen vorbeizulassen.“

Das International Habitat Modul des Lunar Gateway als Infografik. © ESA

Dennoch ist es den Architekten gelungen, für jeden Bewohner der Raumstation einen kleinen Raum mit 1,50 Kubikmetern Größe und einer verschließbaren Türe einzuplanen. Dennoch wird der Aufenthalt auf dem Lunar Gateway kein Vergnügen. Der größte Teil des Moduls wird von der lauten und vibrierenden Lebenserhaltungstechnik eingenommen.

„Eigentlich lebt man in einem Maschinenraum. Die lebenserhaltenden Systeme machen Lärm, sie haben viele Ventilatoren, und man hat nur 1,50 Kubikmeter privaten Raum, in dem man die Tür schließen und den Lärm zähmen kann.“ Den meisten Menschen würde das ständige Brummen schwer auf die Nerven gehen – die meisten Menschen fliegen jedoch nicht zum Mond.

Auf eine Panorama-Aussicht wie auf der ISS müssen die Mond-Astronauten auf dem Lunar Gateway verzichten. „Jedes Fenster ist eine Störung in der Kontinuität der Struktur. Außerdem ist Glas sehr schwer, sodass ein Fenster als erstes gestrichen wird“, so Waclavicek. Jedoch haben die Architekten mehrere kleine Fenster im Betankungsmodul ESPRIT eingebaut. Auch dieses Modul wird in Europa gebaut.

Bis zur Fertigstellung wird es noch dauern. Während das amerikanische HALO-Modul bereits 2024 gestartet werden könnte, wird I-Hab nicht vor 2027 zum Mond gebracht. Für lange Aufenthalte ist das Gateway nicht gedacht. Die Raumstation am Mond dient eher als Zwischenstopp oder Bushaltestelle zwischen Erde und einer Landung auf der Mondoberfläche.