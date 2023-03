Wissenschaftlerin teilt aktuelle Fotos: Killerwal-Paar zerfleischt 17 Haie in nur einer Woche

Sie jagen ihre Beute, töten sie und sind offenbar nur auf die Leber der Tiere aus: Ein Killer-Orca-Paar beschäftigt Wissenschaftler erneut.

München - Die Unterwasserwelt und seine Bewohner lassen uns Menschen oft staunen und rätseln. Erst kürzlich wurde ein angeblich 80 Millionen Jahre alter Urzeit-Hai gefunden. Nun sorgen zwei Orcas für Aufsehen. Eine Forscherin beobachtet das Paar schon länger. Die beiden Killerwale zerfleischen Haie - und das nicht zum ersten Mal.

Orca-Paar tötet 17 Haie an einem Tag - Killer-Orca-Paar ist Forschern schon lange bekannt

Es ist ein durchaus ungewöhnlicher Fall, von dem Meeresbiologin Dr. Alison Kock auf der Plattform Twitter am 24. Februar berichtete. „Mindestens 17 Siebenkiemerhaie wurden diese Woche von dem berüchtigten Killerwal-Paar Port und Starboard in Südafrika getötet“, schrieb die Wissenschaftlerin.

Nur die Lebern der Haie seien gegessen worden. Die Kadaver der Tiere seien an Land gespült worden, heißt es in dem Posting weiter, das auch entsprechende Fotos beinhaltet. Auf einem Bild ist ein zerfleischter Kadaver eines Hais am Strand zu sehen, ein weiteres Bild zeigt die Flossen der beiden Orcas im Wasser. Ein Einzelfall ist das jedoch nicht. Das Orca-Paar wurde bereits in der Vergangenheit auffällig.

Ein Fall für die Wissenschaft: Orcas fressen Haie - und essen nur deren Leber

Bekannt ist das Killerwal-Paar Forschern schon lange. Im Jahr 2015 hätten sie die Tiere das erste Mal bei der Jagd auf Siebenkiemerhaie in Kapstadt, False Bay beobachtet, so die Meeresbiologin. In einem wissenschaftlichen Paper erklärte ein Team aus Wissenschaftlern, dem Dr. Kock angehörte, die Hintergründe.

False Bay in Südafrika ist demzufolge ein Sammelplatz für Weiße Haie und Siebenkiemerhaie. Schon seit 2009 sei deren Position an der Spitze der Nahrungskette durch die Präsenz von Killerwalen untergraben worden. Die „Super-Raubtiere“ seien bekannt dafür, sich auf bestimmte Beutearten zu spezialisieren. In den Jahren 2015 und 2016 sei dann erstmals dokumentiert worden, dass „Killerwale Jagd auf Breitnasen-Siebenkiemerhaie machten“.

Die Wale fraßen schon damals lediglich die Leber der Haie - und das sei auch nicht ungewöhnlich, heißt es in dem Paper. Die Art und Weise, wie die Wale an die Leber der Haie gelangten, war für das Forscherteam allerdings neu: Sie nutzten den Wissenschaftlern zufolge Kraft auf die Brustflossen der Haie aus, um so „den Brustgürtel zu durchbrechen und dadurch Zugang zur Leber zu erhalten“.

Wie Dr. Kock auf Twitter weiter schrieb, habe das „Drama“ nach 2016 kein Ende genommen. 2017 begann das Orca-Paar demnach nämlich auch weiße Haie zu jagen - und das mit Folgen. Die Haie verließen ihren Lebensraum. In einem weiteren wissenschaftlichen Review heißt es dazu: Im Zeitraum von Februar bis Juni 2017 seien die Kadaver von fünf Weißen Haien an Stränden in Gansbaai angespült worden. Vier Tieren fehlte die Leber. Daten zeigten, dass sich andere Weiße Haie daraufhin in Richtung Osten fortbewegten.

Südafrika: Warum essen die Orcas die Leber von Haien?

Wenngleich es also keine neue wissenschaftliche Erkenntnis ist, dass Orcas die Lebern der Haie fressen, stellt sich dennoch die Frage nach dem Grund. „Orcas haben möglicherweise gelernt, dass der Verzehr von Haifischlebern viel Energie und Nährstoffe liefert“, erklärte Dr. Kock gegenüber livescience.org. Werde ein Hai getötet, steige die Leber zudem an die Wasseroberfläche, so die Expertin weiter. Somit seien sie - im Gegensatz zu anderen Tierorganen - für die Orcas leichter zu erkennen.

