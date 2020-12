„Gymkhana 11“: Neues Video ist spektakulär – doch hinterm Lenkrad sitzt nicht Ken Block

Adrenalin pur

+ © Subaru Abgehoben: Travis Pastrana springt in „Gymkhana 11“ mit seinem Subaru über ein Speedboat. © Subaru

Rallye-Star Ken Block hat über viele Jahre mit seinen Gymkhana-Videos die Fans begeistert. Nun gibt es eine neue Episode – doch hinterm Lenkrad sitzt ein anderer.

Annapolis (USA) – Bei dem Begriff „Geschicklichkeitsturnier“ mag der ein oder andere zunächst vielleicht an hopsende Pferde denken – an hochmotorisierte Rallye-Boliden und qualmende Reifen eher nicht. Doch Gymkhana heißt tatsächlich nichts anderes. Unter diesem Titel dreht Rallye-Star Ken Block (53) seit 2008 regelmäßig extrem spektakuläre Video. Das vor einem Jahr veröffentlichte „Gymkhana 10“ wurde auf YouTube weit mehr als 31 Millionen Mal angesehen. Und nun gibt es eine neue Episode aus der Reihe: „Gymkhana 11“. Doch diesmal sitzt nicht der 53-Jährige hinterm Steuer, sondern der vielen noch aus der Stunt-Fernsehserie „Nitro Circus“ (MTV) bekannte Travis Pastrana (37). Gedreht wurde das neue Gymkhana-Video in dessen Heimatstadt Annapolis (Maryland), als Fahrzeug dient ein stark modifizierter Subaru WRX STi mit einem 2,3-Liter-Boxermotor und satten 862 PS, wie 24auto.de berichtet.

Der Clip beginnt gleich mit einer spektakulären Szene: Man sieht aus der Innenraum-Perspektive, wie Travis Pastrana auf eine Sprungschanze zurast – und abhebt. Wie immer begleiten die Fahrt unzählige Kameras am Boden und in der Luft – und sorgen für atemberaubende Bilder. Und so wird auch die Flugszene zu einem optischen Erlebnis. Der Lenkrad-Akrobat springt mit dem Subaru über einen Fluss, während unten zur gleichen Zeit ein neongelbes Speedboat mit „Hoonigan“-Schriftzug hindurchfährt. Selbst dem erfahrenen Stuntfahrer Travis Pastrana steht in dieser Szene die Anspannung ins Gesicht geschrieben – denn die Auslaufzone auf der anderen Seite ist ziemlich kurz. Und auch der Rest des knapp zehnminütigen Videos ist absolut sehenswert.*24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks