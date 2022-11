Keine „One Love“-Binde: Teams kuschen vor der Fifa – Rote Karte wegen Feigheit

Von: Jan Knötzsch

Teilen

Die „One Love“-Binde ist bei der WM 2022 in aller Munde, obwohl die FIFA sie verbietet. Deutschland folgt dem Verbot – und verspielt Chancen. Ein Kommentar.

Doha – Die ersten Spiele bei der Katar-WM sind gespielt. Deutschland allerdings ist mit seiner Nationalmannschaft noch nicht in die WM 2022 gestartet. Und hat schon verloren. Zumindest aber ist die erste große Chance des Turniers um den Weltmeistertitel bereits vergeben. Quasi noch bevor die erste Hymne gesungen ist, der erste Ball von den Schützlingen von Bundestrainer Hansi Flick gespielt wurde. Logisch, es geht um die „One Love“-Binde – das erste große Politikum eines WM-Turniers, das schon lange vor seiner Austragung in der Kritik gestanden hat. Wegen des Zeitpunkts. Wegen der Bedingungen in Katar.

Und zuletzt wegen homophober Aussagen von Khalid Salman, Botschafter der FIFA Fußball-WM 2022 in Katar, der in einem Interview mit dem ZDF-Sportstudio Homosexualität als „damage in the mind“ („Schaden im Kopf“) bezeichnete. Den nächsten großen Schaden haben nun die Kapitäne von sieben europäischen Teams angerichtet, die an der WM 2022 teilnehmen. Weil sie zu feige sind oder zunächst waren, sich gegen den Fußball-Weltverband FIFA zu stellen. Und das alles wegen der „One Love“-Binde. Der Kapitänsbinde, mit der Manuel Neuer und Co. ein Zeichen hätten setzen können.

Sieben Mannschaften beugen sich der FIFA: „One Love“-Binde verschwindet – und mit ihr die Chance auf ein Zeichen

Das „Corpus Delicti“, das die WM 2022 derzeit mehr im Griff hat als auch nur ein einziger rollender Ball oder ein einziges erzieltes Tor, ist klein. Seine Wirkung, dafür aber umso größer. Ein Stück Stoff. Eine Kapitänsbinde mit einem sechsfarbig gestreiften Herz, dazu der Slogan „One Love“. Es ist, nein, inzwischen muss es heißen: Es wäre, das beste Zeichen gewesen, um sich bei der WM 2022 in Katar zu positionieren. Zum Weltbild, dass die Kataris nach außen präsentieren – die Aussage von WM-Botschafter Khalid Salman lässt grüßen.

Doch die sieben Nationen Deutschland, England, Wales, Belgien, Dänemark, Niederlande und Schweiz haben vorerst klein beigegeben. Ihre Kapitäne tragen die „One Love“-Binde nicht. Sie beugen sich dem weitgreifenden Arm der FIFA. Erst zögerlich regt sich der Widerstand.

Die One-Love-Binde liegt im Gras: An die Arme der Kapitäne darf sie bei der WM 2022 in Katar nicht – weil es die FIFA so will. © imago

Denn der Verband, dessen hohe Herren ganz augenscheinlich nicht von dieser Welt sind – wer kann schon seine Augen so vehement vor Bedingungen, Geschehen und Ansichten in Katar so verschließen wie bei der FIFA –, sagt in seinen offenbar heiligen Regeln: Fußball spielen dürft ihr bei dieser WM 2022 und anderen Spielen der FIFA, aber politische Statements sind nicht erlaubt.

Die Krux: Was denn nun politisch ist und was nicht, entscheidet die FIFA. Jener „Verein“, der eine Fußball-WM nach Katar vergibt, wo in den Stadien Temperaturen jenseits des Erträglichen herrschen. Wo Bauarbeiter beim Stadionbau zu Tode gekommen sind. Aber gut: Wenn man, so wie es Gerüchte ja seit Jahren immer wieder sagen, Geld dafür bekommt, dass man bei der Wahl des Austragungsorts für Katar stimmt ...

Deutschland beugt sich FIFA-Vorschrift: Iran macht vor, wie man Mut und Haltung zeigt

Soll heißen: Die FIFA macht sich die (Fußball-)Welt, wie sie sich gefällt. Widerstand? Zwecklos. Aber: dringend nötig! So wie es Manuel Neuer und seine Kapitänskollegen von England, Wales, Belgien, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz vorhatten. Mit der „One Love“-Binde. Doch beim ersten Gegenwind knicken die Fußballer und ihre Verbände ein. Weil die FIFA jedem, der diese ach so böse „One Love“-Binde trägt, als Strafe eine Gelbe Karte auferlegen will. Es ist eine Farce. Eine Lachnummer. Nein, es ist eigentlich – dieses schlechte Wortspiel muss erlaubt sein – eine Kata(r)strophe, was da bei der WM 2022 in Katar abgeht. Oder wie ZDF-Experte Christoph Kramer es treffend gesagt hat: „Ich weiß nicht, was dieses Affentheater soll.“

„Ich weiß nicht, was dieses Affentheater soll“

Kramer hat recht. Statt ein Zeichen zu setzen, geben die Nationen, die wegen der „One Love“-Binde bei der WM 2022 in Katar einknicken, nur noch ein schlechtes Bild ab. Dabei wäre es so einfach, Haltung zu zeigen. Wie das geht? Das haben die Kicker aus dem Iran, die aus Protest gegen die Geschehnisse in ihrem Heimatland darauf verzichtet haben, vorgemacht. Eine Aktion, die Haltung und Mut unter einem Hut vereint. Denn den Iranern drohen daheim andere, viel schlimmere Repressalien als „nur“ eine Gelbe Karte von der FIFA.

„One Love“-Binde wird zum Politikum: Rewe beendet Zusammenarbeit mit dem DFB – es ist nur verständlich

Die Angst der sieben „großen“ Nationen vor einer Gelben Karte ist im Endeffekt eine Rote Karte gegen Mut und Haltung. Es ist das feige Kuschen vor der FIFA. Einem Weltverband, dem es schon seit langem nicht mehr nur um den Fußball allein, sondern mehr um den monetären Faktor geht. Die Kataris mit einer „One Love“-Binde verprellen? Is‘ nicht! Und die Verbände spielen mit und beugen sich. Obwohl zum Beispiel ein Nationalspieler wie Leon Goretzka vor der WM 2022 in Katar noch tönte: „Indem wir nach Katar fahren, können wir darauf aufmerksam machen, für welche Werte wir stehen. Wir können auf und neben dem Platz für Respekt und Haltung werben.“ Obwohl DFB-Präsident Bernd Neuendorf angekündigt hatte: „Wir bleiben dabei, dass wir mit der Binde auflaufen.“

Doch die „One love“ für die FIFA – oder aber doch die Angst vorm Weltverband? – sind größer als Courage und Haltung. Die erste Konsequenz: Rewe will nichts mehr mit dem DFB zu tun haben. Verständlich. Hätten es die DFB-Jungs doch nur mal so gemacht wie das ZDF und Moderatorin Claudia Neumann. Oder aber die ehemalige englische Nationalspielerin Alex Scott im BBC-Fernsehen. Hätte, wäre, wenn: Am Ende bleibt nur noch zu sagen: Schade, Nationalmannschaft und DFB, dass ihr die Werte, für die ihr stehen wolltet, nun doch mit Füßen tretet.