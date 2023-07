Urlauberin stürzt von Kreuzfahrtschiff – Crew startet Suchaktion

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Auf einer Kreuzfahrt mit der Mariner of the Seas ist eine Passagierin über Bord gegangen. Unmittelbar danach startet die Crew eine Rettungsaktion.

Canaveral – Auf einer Kreuzfahrt des Unternehmens Royal Caribbean Cruises mit dem Schiff Mariner of the Seas ist eine Passagierin während der Fahrt über Bord ins Wasser gefallen, wie der Fernsehsenders American Broadcasting Company zuvor berichtet hatte. Unmittelbar danach startete die Crew des Schiffes eine Rettungsaktion, um die Frau zu retten.

Kreuzfahrtschiff Mariner of the Seas Länge 311 m Breite 39 m Betreiber Royal Caribbean Cruises Ltd.

42-Jährige fällt von Kreuzfahrtschiff – Crew startet Rettungsaktion

Bei der Passagierin handele es sich um eine 42-jährige Frau, die an der Kreuzfahrt von Port Canaveral in Florida, USA in das karibische Willemstad in Curacao teilgenommen hatte. Am helllichten Tag sei es zu dem Sturz von Bord gekommen. Demnach hätten Zeugen den Vorfall sofort bemerkt und die Crew über den Personenverlust zu informiert. Zuletzt sorgte auch ein Horror-Sturm auf einer Kreuzfahrt für Panik unter den Passagieren.

Ein Gast der Mariner of the Seas filmt die Rettungsaktion, die unmittelbar nach den Hinweisen auf eine Frau über Bord von einem spezialisiertem Team des Bordpersonals gestartet wurde. Für die Rettungsaktion habe die Crew eine Rauchfackel ins Meer geworfen, um zu markieren, wo sich die Frau ungefähr aufhalten müsse.

„Haben gedacht, kann niemand überleben“: Frau wird nach Sturz von Kreuzfahrtschiff gerettet

Auf dem Video des Passagiers ist zu hören, wie der Kapitän des Schiffes seine Gäste informiert: „Wir haben den Hinweis bekommen, dass ein Gast über Bord gegangen ist, also muss der Kapitän das Schiff umkehren lassen“. Mit einem gelben Rettungsboot suchen die Rettungskräfte währenddessen auf dem Meer bereits nach der Frau.

Die Hoffnung bei den Passagieren auf ein Überleben der verschwundenen Frau sei gering gewesen. Urlauber Matt Kuhn erklärte gegenüber American Broadcasting Company: „Wir haben die ganze Zeit gedacht, so einen Sturz kann niemand überleben“. Doch nach rund 45 Minuten im Wasser sei es der Crew gelungen, die Frau sicher zu bergen und zurück an Bord zu bringen. Zuletzt gelang es auch der Crew eines Segelbootes, sich in letzter Sekunde auf dem Pazifik zu retten. Zuletzt rettete auch ein Kreuzfahrtschiff auf dem karibischen Meer 17 Schiffbrüchige.