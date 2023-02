Kapstadt: Deutscher Urlauber auf dem Weg zum Tafelberg verschwunden – Polizei sucht vermissten Nick

Von: Martina Lippl

Teilen

Deutscher Urlauber in Kapstadt vermisst: Nick (22) hat sich zu einem Surf-Kurs angemeldet, ist dort aber nie erschienen. © Facebook Screenshot

Was ist mit Nick passiert? Der 22-Jährige wollte Urlaub in Kapstadt (Südafrika) machen. Seit mehreren Tagen ist der junge Deutsche verschwunden.

Kapstadt – Kapstadt in Südafrika ist ein beliebtes Urlaubsziel. Auch der 22-jährige Nick aus Deutschland wollte dort Urlaub machen. Nun ist der Tourist verschwunden. Die Polizei sucht nach dem Vermissten und hat ein Foto von dem Deutschen veröffentlicht.

Nick ist am 6. Februar 2023 in Südafrika angekommen. Das letzte Mal wurde der 22-Jährige gesehen, als er seine Unterkunft (B&B) in Pinelands verlassen hatte. Der Deutsche wollte offenbar zum Wandern gehen. Von seinem Ausflug kehrte Nick jedoch nicht zurück. Vermutlich machte sich Nick am Dienstag (14. Februar) gegen 10 Uhr alleine und zu Fuß auf den Weg zum Tafelberg.

Touristenmetropole Kapstadt: 22-jähriger Deutscher seit Tagen vermisst

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens wurde Nick in blauen Shorts, einem beigen T-Shirt und einem Rucksack gesehen, so die Polizei. Der 22-Jährige sei zuletzt vor einem Laden in der V&A Waterfront gesehen worden. Die Ermittler weisen zudem darauf hin, dass unbedingt zu beachten sei, dass Nick nicht sehr gut Englisch spricht.

Südafrika ist ein beliebtes Urlaubsziel: Kitesufer am Bloubergstrand bei Kapstadt. Im Hintergrund ist der Tafelberg zu sehen. © Arterra/imago

Deutscher in Kapstadt vermisst: Kontakt zu Nick brach vor Tagen ab

Auf einer Facebook-Seite für Deutsche in Kapstadt (Germans in Cape Town) ist eine Suchanzeige nach Nick zu finden. Darin ist zu lesen, dass der 22-Jährige sich am Donnerstag für einen Surf-Kurs angemeldet habe, dort aber nie erschienen ist. Auch würden seine ganzen Sachen sich noch in der Unterkunft befinden. Seit Mittwochnachmittag habe es keinen Kontakt mehr zu dem jungen Mann gegeben. Die Bergrettung und die örtliche Polizei sei informiert worden. (ml)

Eine Riesenwelle riss an einem Strand in Südafrika mehr als hundert Badegäste mit sich. Mehrere Menschen starben oder mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Unglück ereignete sich vor ein paar Monaten an der Bay of Plenty in der Metropole Durban.