Kanye West verklagt Instagram-Account für das Leaken unveröffentlichter Musik

Kanye West zieht gegen einen Instagram-Account vor Gericht, der angeblich seine unveröffentlichten Songs leakt. Der Inhaber könnte früher mit ihm gearbeitet haben.

Washington, D.C. – Laut TMZ hat Kanye West rechtliche Schritte gegen den Instagram-Account @DaUnreleasedGod eingeleitet, dem vorgeworfen wird, unveröffentlichte Musik des Künstlers geleakt zu haben. Gerichtsdokumenten nach behauptet Kanye, dass der oder die Unbekannten hinter dem Account gegen Vertraulichkeitsvereinbarungen verstoßen haben, die sie möglicherweise in der Vergangenheit mit ihm abgeschlossen haben.

Name Kanye Omari West Geburtsdatum 8. Juni 1977 Geburtsort Atlanta, Georgia, USA

Kayne West verklagt Instagram-Account: Der aktuelle Stand

Kanye West hat eine Klage gegen unbekannte Personen hinter dem Instagram-Profil eingereicht. In den Gerichtsdokumenten behauptet Kanye, dass diese Personen seine Geschäftsgeheimnisse missbraucht haben. Interessanterweise ist die Instagram-Seite mittlerweile nicht mehr aufrufbar.



Zudem ist es bemerkenswert, dass Kanye West selbst derzeit keinen Profil auf Instagram hat, was die Situation noch komplizierter macht. Kanye plant, die Klage zu aktualisieren, sobald er die Identität der Personen herausfindet.

Kanye West mit einer „Make America Great Again“ Basecap © IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunch

Die Leaks auf Instagram: Umfang, Inhalt und die Konsequenzen der Account-Sperrung

Seit März 2023 hat Kanye insgesamt 21 Leaks seiner Musik auf dem nun gesperrten Instagram-Account und weitere 11 über den gleichnamigen Twitter-Account festgestellt. Die durchgesickerten Songs sind vielfältig und könnten schwerwiegende Vertragsverletzungen darstellen. Die Sperrung des Instagram-Accounts könnte ein Indikator für die Ernsthaftigkeit der Angelegenheit sein und zeigt, dass solche Verstöße nicht unbeachtet bleiben.

Die Auswirkungen der Instagram-Leaks auf Kanyes Comeback und die Musikindustrie

Kanye West plant ein musikalisches Comeback, und es bleibt abzuwarten, ob diese rechtliche Auseinandersetzung seine Pläne verzögern wird. Der Fall könnte auch weitreichende Auswirkungen auf die Musikindustrie haben, insbesondere in Bezug auf den Schutz von geistigem Eigentum. Die Sperrung des Instagram-Accounts könnte ein Präzedenzfall für zukünftige Fälle von Leaks und Vertragsverletzungen sein.



