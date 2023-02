Sandsturm verhindert Helikopter-Rettung: Aidanova muss wegen Notfall anlanden

Ein Sandsturm fegt über das Meer und vernebelt die Sicht. Ein medizinischer Notfall zwingt das Kreuzfahrtschiff Aida zum vorzeitigen Abbruch der Fahrt.

Teneriffa – Ein medizinischer Notfall auf der Aidanova während einer Kanaren-Kreuzfahrt am 14. Februar sorgte für eine unerwartete Änderung des Reiseplans. Laut Kreuzfahrt Aktuelles benötigte eine Person an Bord an diesem Seetag dringend medizinische Hilfe. Obwohl das medizinische Team an Bord sich sofort um den Patienten kümmerte, war eine Rettung per Hubschrauber notwendig. Jedoch machte ein Sandsturm die Landung des Hubschraubers unmöglich.

Medizinischer Notfall auf der Aidanova: Sandstürme und ihre Entstehung

Sandstürme treten hauptsächlich in Wüstengebieten auf, wo das trockene Klima den Sand schnell aufwirbelt. Starke Druck- und Temperaturunterschiede führen zu Tiefdruckgebieten, aus denen turbulente und starke Windböen die Sandteilchen in die Höhe tragen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelten Winde erst als Sturm, wenn sie eine Geschwindigkeit von 74,9 Kilometern pro Stunde erreichen. Da Wüsten meist flach sind, wird der Sand schnell in Städte und sogar über das Meer getragen, berichtet hna.de.

Sandstürme sind auf Teneriffa keine Seltenheit und können den Flugverkehr einschränken. Ein Pärchen aus Kassel konnte vor einigen Jahren die geplante Reise auf die Kanarischen Inseln nicht antreten, weil der Flieger aufgrund von der Nebelwolke aus Sand nicht landen konnte. Feine Sandkörner verteilen sich schnell und breiten sich überall aus. Während die Person an Bord der Aidanova auf medizinische Hilfe wartete, erschwerte der Sandsturm die Situation für den Rettungshubschrauber, da der aufgewirbelte Saharastaub den Piloten die Sicht nahm.

Eine Entscheidung musste schnell getroffen werden, da das Leben des Patienten auf dem Spiel stand. Die Besatzung der Aidanova beschloss, den Hafen Santa Cruz de Tenerife anzulaufen, um eine Landung des Rettungshubschraubers zu ermöglichen. Sie erhöhten die Geschwindigkeit laut Express auf knapp 20 Knoten und erreichten den Hafen elf Stunden früher als geplant. Der Patient wurde im Krankenhaus an Land medizinisch versorgt. Es gibt bislang keine Informationen über seinen aktuellen Gesundheitszustand.

Fakten über das Kreuzfahrtschiff der Aidanova

Länge 337 m Geschwindigkeit 17 kn Tiefgang 8,6 m Anzahl der Gästekabinen 2626 Decks 20 Quelle: Aida

Die Aidanova kreuzt regulär von Teneriffa oder Gran-Canaria nach Fuerteventura, Lanzarote und Madeira. Eine Tour dauert sieben Tage, bevor ein Passagierwechsel erfolgt. Am Freitag, 17. Februar wartet das Kreuzfahrtschiff in Teneriffa, bis alle neuen Passagiere an Bord sind. Auf der Aidanova wurde zuletzt in der neuen Dating-Show „Herz an Bord“ auf VOX um die Liebe gekämpft. Der Göttinger Gregor Motzer suchte auf hoher See nach der großen Liebe und versuchte, Bianca zu überzeugen.

Auch Deutschland ist von dem Saharastaub betroffen, der etwa fünf bis fünfzehn Mal pro Jahr von Marokko über Frankreich nach Deutschland fegt. Die gelb-rötliche Atmosphäre in der Luft ist ein deutliches Zeichen dafür, sagte Thomas Werner vom DWD im Interview mit National Geographic.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Johannes Nuß sorgfältig überprüft.