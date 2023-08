Schwere Waldbrände wüten in Kanada – Fotos von den verheerenden Feuern

Von: Martina Lippl

Seit Monaten brennt es in Kanada. Im Westen des Landes spitzt sich die Lage zu. Ein Ende ist nicht in Sicht. Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

1 / 15 Kanada brennt: Waldbrände in der Nähe des Downton Lake im südlichen Teil von British Columbia (Luftaufnahme). © -/XinHua/dpa

2 / 15 Wayne Smith harrt mit seinem Hund und seinem Papagei auf einem Walmart-Parkplatz aus. Er und seine Tiere mussten am Sonntag (20. August) ihr Zuhause verlassen. © PAIGE TAYLOR WHITE/Afp

3 / 15 Der Evakuierte Wayne Smith aus dem nahe gelegenen Sunnybrae bleibt mit seinen Tieren, darunter sein Papagei auf der Schulter, auf dem Walmart-Parkplatz. © PAIGE TAYLOR WHITE/afp

4 / 15 Extreme Waldbrände wüten in Kanada: In der kanadischen Provinz British Columbia ist am Freitag (18. August) der Notstand ausgerufen worden. Auf dem Highway 1 fährt der Verkehr am Sonntag (20. August) durch dichten Rauch. © PAIGE TAYLOR WHITE/afp

5 / 15 Verkohlte Überreste sind noch in einer Werkstatt in den Northwest Territories am 20. August 2023 zu sehen. Die Bewohner wurden bereits zwei Tage zuvor aus der Gegen evakuiert. © ANDREJ IVANOV/afp

6 / 15 Schwere Waldbrände in Kanada: Dichter Rauch liegt am Lower East Adams Lake liegt in der Luft. © IMAGO/Darryl Dyck

7 / 15 Im Westen Kanadas wüten verheerende Waldbrände: Boote liegen in Rauchschwaden auf dem Shuswap Lake in Gleneden in der Provinz British Columbia. © PAIGE TAYLOR WHITE/afp

8 / 15 Dieses Foto des Hubschrauberpiloten Angus Morrison zeigt Morrisons Hubschrauber, der am 13. August 2023 unter dem Rauch der kanadischen Waldbrände in der Nähe von Fort Smith in den Nordwest-Territorien, Kanada, fliegt. © ANGUS MORRISON/afp

9 / 15 Das kanadische Militär beteiligten sich an einer Evakuierungsaktion. Mitglieder der kanadischen Streitkräfte tragen auf dem Flughafen von Yellowknife Krankenhauspatienten an Bord eines Flugzeugs. © Kanadische Streitkräfte

10 / 15 Bewohner müssen am Freitag (18. August) die Stadt Yellowknife in der kanadischen Provinz Northwest Territories verlassen. Heftige Waldbrände näherten sich nur auf Kilometer der Stadt. © IMAGO/Canadian Armed Forces

11 / 15 Die kanadische Provinz British Columbia ist durch heftige Waldbrände in dicken Rauch gehüllt. © Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

12 / 15 Erschütternde Aufnahmen aus West Kelowna British Columbia ins Kanada. Der Berghang oberhalb des Seeufers steht am Freitag (18. August) in Flammen. © IMAGO/Darryl Dyck

13 / 15 Waldbrände in Kanada wüten schon im Juni 2023 weiter: Luftaufnahme vom British Columbia Wildfire Service zeigt Flammenfront in der nordöstlichen Region von British Columbia. © BC Wildfire Service/Xinhua/dpa

14 / 15 „Mars oder Manhattan?“ Rauch von Waldbränden in Kanada zieht Anfang Juni nach New York. Die Freiheitsstatue ist in orangefarbenen Dunst gehüllt. © Yuki Iwamura/AP/dpa

15 / 15 Bewohner der Millionenmetropole New York sollen FFP2-Masken im Juni zu ihrem Schutz tragen. Die Skyline von Manhattan ist in den Rauch der kanadischen Waldbrände gehüllt. © Matt Davies/PX Imagens via ZUMA Press Wire/dpa

Victoria – Kanada kämpft seit Monaten gegen Waldbrände. Im ganzen Land brennt es unerbitterlich. Viele Feuer sind außer Kontrolle. Besonders betroffen ist der Westen Kanadas. In der Provinz British Columbia war am Freitag (18. August 2023) der Notstand erklärt worden. Auch in den nördlich angrenzenden Nordwest-Territorien Kanadas mussten Tausende ihre Häuser verlassen. Die Gebietshauptstadt Yellowknife am nördlichen Polarkreis wurde evakuiert.

Kanada kämpft seit Monaten mit beispiellosen Waldbränden

Waldbrände sind in vielen Teilen Kanadas ein jährlich auftretendes Phänomen. In diesem Jahr handelt es sich allerdings um die schlimmste bekannte Waldbrand-Saison in der Geschichte des Landes.

„Mars oder Manhattan?“ - Rauch von Waldbränden über New York

Anfang Juni 2023 zogen Rauchschwaden bis in die Millionenmetropole New York und sorgten dort für die schlechteste Luftqualität seit Jahrzehnten. Der Himmel färbte sich zeitweise orange.