Polizisten kontrollieren verdächtiges Paar: Mit dieser Entdeckung hatten sie überhaupt nicht gerechnet

Tierqualerei?

+ © dpa / Fredrik von Erichsen Ein Paar aus Kambodscha hatte 88 Kilogramm Schlangen in mehreren Kisten versteckt. © dpa / Fredrik von Erichsen

Ein Paar wurde verhaftet, weil es 88 Kilogramm Schlangen in Kisten versteckt hatte. Der Vorfall ereignete sich in Kambodscha. Die Polizei konnte die Tiere befreien.

Phnom Penh - In Kambodscha ist ein Paar mit 88 Kilogramm Schlangen erwischt worden, die es in mehreren Kisten versteckt hatte. Die 43 Jahre alte Frau und ihr 47 Jahre alter Ehemann wurden nach einem Hinweis der Forstbehörden von der Polizei in der Provinz Pursat festgenommen, wie die Zeitung Phnom Penh Post berichtete. Vermutet wird, dass das Paar die Schlangen in der Hauptstadt Phnom Penh verkaufen wollte. Die Tiere wurden schließlich wieder in der freien Natur ausgesetzt.

Das Paar kam ebenfalls wieder frei, weil es sich bei den Schlangen um keine geschützten Arten handelte. Um welche Art von Schlangen und wie viele Exemplare es sich handelte, teilte die Polizei des südostasiatischen Staates nicht mit. Das Paar musste jedoch eine Erklärung unterschreiben, dass es nie wieder mit Schlangen handeln werden.

