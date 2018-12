Grusel-Fund in Schacht: „Was bitte ist das?“ 

Steuerberater schockiert

Der Mann lebte noch! Dieser Fund in einem Entlüftungsschacht in Kalifornien dürfte die Einsatzkräfte noch lange beschäftigen.

San Lorenzo - Das ging gerade noch mal gut! Zwei Tage lang hat ein Mann in Kalifornien in einem Fett-Entlüftungsschacht eines chinesischen Restaurants festgesteckt - dann rettete die Feuerwehr den mutmaßlichen Einbrecher.

Ein Steuerberater namens Igor Campos, der neben dem Restaurant arbeitet, hat dem Mann wohl das Leben gerettet. Er vernahm die schwachen Hilferufe des Mannes, berichtet KPIX 5. „Ich hörte es 45 Minuten lang und dachte mir: Was bitte ist das?“ Also sah er nach. Und entdeckte den Mann in dem Fett-Entlüftungsschacht. „Ich habe ihn angeschaut, und er sagte zu mir: Hol mich raus. Ich muss hier raus.“

Der Mann befand sich in bemitleidenswertem Zustand. „Er war voller Fett“, erinnert sich Campos. „Und seine Schulter war verrenkt.“

Kalifornien: Einsatzkräfte holen Mann aus Metallschacht

Der Vorfall spielte sich am Mittwoch (12.12., Ortszeit) im Ort San Lorenzo ab. Campos rief Hilfe. Als die Feuerwehr eintraf, habe sie den Mann stöhnen gehört, berichtet der San Francisco Chronicle. Die Einsatzkräfte fanden den Mann demnach eingeklemmt in dem Metallschacht, der von der Küche zum Dach des Gebäudes führt, und konnten ihn binnen einer halben Stunde befreien. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei veröffentlichte bemerkenswerte Fotos der Rettungsaktion. Dennoch meinte der örtliche Polizeisprecher, er habe „so etwas nicht zum ersten Mal gesehen“. Dem Mann sei es den Umständen entsprechend gut gegangen, heißt es weiter.

News Release: Man trapped in restaurant grease duct. https://t.co/4PrTK0m54G pic.twitter.com/Z6IcEoWVZO — Alameda County Sheriff (@ACSOSheriffs) 12. Dezember 2018

Polizei in Kalifornien hat eine Vermutung zu dem Mann

Was wollte der Mann, der durch den Schacht ins Gebäude eindrang? Nach Angaben der Polizei handelt es sich möglicherweise um einen Einbrecher. „Zumindest wissen wir, dass es nicht der Weihnachtsmann ist“, witzelt Polizeisprecher Ray Kelly laut CBS.

Zunächst werde wegen unerlaubten Betretens eines Grundstücks und Vandalismus ermittelt. Der Mann befinde sich vorerst in Haft.

