Kältewelle: Auto von Texanerin wird zur Eisskulptur – Video geht auf TikTok viral

+ © TikTok (@kianarosek) Von dem Auto einer Texanerin ist unter der dicken Eisschicht kaum noch etwas zu erkennen. © TikTok (@kianarosek)

Was für ein Pech: Das Parkhaus ist fast leer, doch genau über dem Auto einer Texanerin ist ein Rohr geplatzt – und hat ihr Fahrzeug in eine Eisskulptur verwandelt.

Dallas – Der US-Bundesstaat Texas befindet sich aktuell im Würgegriff einer extremen Kältewelle. Das Problem: Der Wüstenstaat ist auf derart frostige Temperaturen einfach nicht vorbereitet. Immer wieder kommt es zu langen Stromausfällen. Doch es sind vor allem platzende Wasserleitungen, die viele Wohnungen und Häuser zum Teil unbewohnbar machen. Auch einer jungen Frau aus Dallas ist nun in einem Parkhaus im Zusammenhang mit einem undichten Rohr etwas richtig Schräges passiert – obwohl glücklicherweise niemand zu Schaden kam, ist der Hashtag #ohno bei ihrem TikTok-Video wohl durchaus angebracht.

In dem TikTok-Video sieht man, wie die junge Frau namens Kiana Vance mit ihrer Kamera durch ein nahezu komplett leeres Parkhaus schwenkt – bis schließlich ihr Auto ins Bild kommt. Und das ist komplett mit einer mega-dicken Eisschicht überzogen. Der Grund ist schnell auszumachen: Direkt über dem Fahrzeug ist eine Wasserleitung geplatzt und hat das Auto so über Stunden in eine Art Eisskulptur verwandelt, wie 24auto.de berichtet. Das besonders Irre an dieser Geschichte ist, dass genau dieses eine Rohr über dem Auto geplatzt ist – wo doch fast alle anderen Parkplätze auf der Parkhaus-Etage frei sind. Inzwischen finden sich zu dem viral gegangenen TikTok-Video jede Menge witzige Kommentare: „Und der Eiskratzer ist natürlich IM Auto“, hat jemand geschrieben. Ein anderer Nutzer fragt ironisch: „Brauchst du eine Portion Streusalz?“ *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks