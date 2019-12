New Jersey: Stundenlange Schießerei - FBI und Spezialeinheiten vor Ort - es begann auf einem Friedhof

Ermittlungen dauern an

In den USA ist es zu einer Schießerei gekommen. Dabei sind mehrere Menschen gestorben. Präsident Donald Trump hat bereits reagiert.

Update vom 11. Dezember 2019: Bei der Schießerei in New Jersey riegelte ein Großaufgebot der Polizei die Straßen ab und brachte Menschen in Sicherheit. Am Ort wurden auch Beamte des FBI und Spezialeinheiten gesehen. Angrenzende Schulen waren sofort gesichert worden, sagte Bürgermeister Steven Fulop. Nach Angaben des Chefs der Polizei in Jersey City, Michael Kelly, dauerte es insgesamt vier Stunden, bis die Situation aufgelöst wurde. Hinweise auf einen Terror-Hintergrund gab es laut James Shea von der lokalen Behörde für öffentliche Sicherheit nicht.

Update vom 11. Dezember 2019: Bei einer stundenlang andauernden Schießerei nahe der US-Metropole New York sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten waren ein Polizist, drei Zivilisten und die beiden mutmaßlichen Täter, wie US-Behörden nun mitteilten. Der Vorfall in der Stadt Jersey City im US-Bundesstaat New Jersey habe auf einem Friedhof begonnen, auf dem zwei Beamte in Zusammenhang mit einem Mordfall ermittelten. Ein Verdächtiger habe das Feuer eröffnet und dabei einen Polizisten getötet, den anderen verwundet und sei dann geflohen.

Die beiden Verdächtigen suchten den Behörden zufolge in einem nahen Gemischtwarenladen Zuflucht. Als die Polizei mit Verstärkung kurz nach Mittag vor dem Laden eintraf, sei sie schon mit schwerem Gewehrfeuer empfangen worden, berichteten die Beamten. Auf online kursierenden Videos waren laute Schüsse zu hören und über der Stadt kreisende Hubschrauber zu sehen. Zeugen berichteten von immer wieder einsetzenden Feuergefechten. Im Laufe der Schießerei seien ersten Ergebnissen zufolge schließlich drei Zivilisten in dem Laden und die beiden Angreifer getötet worden.

Die Polizei geht weiterhin nicht von einem Terroranschlag aus. Weitere Hinweise zum Hintergrund waren noch nicht bekannt.

Bei New York: Mehrere Tote nach Schüssen - Hintergrund unklar, Trump reagiert

Erstmeldung vom 10. Dezember 2019: Jersey City - Nach Schüssen in einer Stadt nahe der US-Metropole New York sind dem örtlichen Bürgermeister zufolge mehrere Menschen getötet worden. Darunter sei ein Polizist, sagte Steven Fulop am Dienstag in Jersey City. Er sprach von zwei Vorfällen in direkter Nähe zueinander. Dabei seien in einem Gebäude „mehrere Verstorbene“ gefunden worden. Zudem seien mindestens drei Polizisten entweder angeschossen oder anderweitig verletzt worden.

Jersey City: Schussgefecht - Hintergrund unklar

Hinweise auf einen Terror-Hintergrund gibt es laut James Shea von der lokalen Behörde für öffentliche Sicherheit nicht. Die Hintergründe der Tat blieben Fulop zufolge zunächst weiter unklar. Angrenzende Schulen seien gesichert worden. Um die Kinder werde sich gekümmert.

Der „New York Times“ zufolge hatten zwei Unbekannte am Nachmittag das Feuer nahe einem Gemischtwarenladen eröffnet. Auf online kursierenden Videos waren laute Schüsse zu hören und über der Stadt kreisende Hubschrauber zu sehen. Ein Großaufgebot der Polizei riegelte die Straßen ab und brachte Menschen in Sicherheit. Am Ort wurden auch Einheiten des FBI und Spezialeinheiten gesehen.

Die ersten Schüsse waren etwa um 12.30 Uhr Ortszeit gefallen (18.30 Uhr MEZ). Die Ermittlungen am Tatort dauern an.

Schüsse in Jersey City: Präsident Donald Trump meldet sich via Tweet

Das Weiße Haus hatte zuvor mitgeteilt, US-Präsident Donald Trump sei über die Situation unterrichtet worden. Über einen Tweet sprach der Präsident sein Beileid aus.

Just received a briefing on the horrific shootout that took place in Jersey City, NJ. Our thoughts & prayers are w/ the victims & their families during this very difficult & tragic time. We will continue to monitor the situation as we assist local & state officials on the ground. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

Trump schreibt: „Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Opfern und ihren Familien während dieser sehr schwierigen und tragischen Zeit. Wir werden die Situation weiter im Auge behalten und den lokalen Beamten und Staatsbeamten vor Ort beistehen.“

Schüsse in Jersey City mit mehreren Toten: Govenor Murphy äußert sich

Über Twitter hat sichGovernor Phil Murphy eingeschalten. In seinem Tweet äußert er: „Ich wurde über die aktuelle Situation in Jersey informiert. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Männern und Frauen der Jersey City Polizei, besonders bei den Polizisten, die während dieses Standoffs getroffen wurden, und bei den Anwohnern und Kindern, die sich gerade unter Abriegelung befinden.“

I have been briefed on the unfolding situation in Jersey City. Our thoughts and prayers are with the men and women of the Jersey City Police Department, especially with the officers shot during this standoff, and with the residents and schoolchildren currently under lockdown. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 10, 2019

In einem weiteren Tweet versichert der Governor Phil Murphy, dass er vollstes Vertrauen in die Behörden hat, für die Sicherheit der Gemeinschaft zu sorgen. Der heutige Tag erinnere an ihren Mut und die Opfer, die sie und ihre Familien erbringen.

I have every confidence in our law enforcement professionals to ensure the safety of the community and resolve this situation. Today reminds us of their bravery and the sacrifices they, and their families, make for our communities. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 10, 2019

