Auto-Leidenschaft wird ihm zum Verhängnis: Talkshow-Ikone Jay Leno schwer verletzt

Von: Patrick Freiwah

US-Talkshow-Star Jay Leno ist seine Leidenschaft für Autos nun zum Verhängnis geworden. Der 72-Jährige hat sich in der heimischen Garage schwere Verbrennungen zugezogen.

Los Angeles/München - Der bekannte Talkshow-Moderator Jay Leno hat sich beim Ausüben seines wohl liebsten Hobbys schwer verletzt. Die frühere Talk-Ikone habe sich in der heimischen Auto-Garage Verbrennungen zugezogen, weil eines seiner Sammlerstücke plötzlich Feuer gefangen habe.

Darüber berichtet das Promi-Magazin Variety, in dem auch Leno (72) selbst sich zum Zwischenfall am Sonntag (13. November) äußert. Lebensgefahr besteht nach dem Feuerunfall nicht, andernfalls könnte sich der Verunglückte kaum Stunden nach dem tragischen Ereignis bereits dazu äußern. „Ich habe schwere Verbrennungen durch ein Benzinfeuer erlitten“, schildert Leno und führt aus, dass er nur „eine Woche oder zwei Wochen“ benötigen würde, um wieder auf die Beine zu kommen.

Jay Leno: US-Kultmoderator zieht sich in heimischer Garage Verbrennungen zu

Besonders das Gesicht des mit einer Leidenschaft für außergewöhnliche Autos ausgestatteten Entertainers sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Der langjährige Moderator der in den USA legendären „Tonight Show“ wurde laut TMZ in eine auf Verbrennungen spezialisierte Klinik gebracht, glücklicherweise blieb das Augenlicht des Mannes verschont, der auch schonmal mit Karrieretipps von sich reden macht.

Talkmaster Jay Leno ist für seine Auto-Leidenschaft bekannt - die hat bei ihm nun eine schwere Verletzung verursacht. © SMG

Auto-Leidenschaft wird Jay Leno zum Verhängnis: Feuerunfall in „Leno‘s Garage“

Der Unfall fand offenbar in der heimischen Garage in der kalifornischen Metropole Los Angeles statt, dort wurde ein weiteres TV-Format mit Leno gedreht – „Jay Leno‘s Garage“, in der es um die Fahrzeuge des TV-Stars geht. Laut US-Medien sei am Tag des Zwischenfalls eine Reise nach Las Vegas geplant gewesen, die jedoch aufgrund eines „ernsten medizinischen Notfalls“ abgesagt werden musste.

Daraufhin wurde spekuliert, dass Leno gesundheitliche Probleme aufgrund seines hohen Cholesterinspiegels habe, worüber der US-Promi vor wenigen Jahren wissen ließ: „Es gibt viele Leute, die so herumlaufen, sie sind tickende Zeitbomben. Du hast all dieses Cholesterin und merkst es nicht, bis es plötzlich zuschlägt.“ (PF)