Wirbelsturm „Trami“ steuert auf Japan zu - Am Wochenende soll er das Land treffen 

Wetterbehörde warnt Japaner

Der letzte Taifun der Japan traf, sorgte für viel Zerstörung.

Japan wurde dieses Jahr bereits von mehreren Taifunen heimgesucht. Jetzt droht erneut Gefahr: Der Wirbelsturm „Trami“ soll das Land am Wochenende treffen.

Tokio - Erneut steuert ein starker Taifun auf Japan zu. Der Wirbelsturm „Trami“, der sich über dem Pazifik dem Süden des Inselreichs nähert, werde am Wochenende möglicherweise auf Land treffen, warnte die nationale Wetterbehörde am Freitag. Die Inseln Okinawa und Amami bekamen bereits die Ausläufer des Taifuns zu spüren. Dem südlichen Inselparadies drohten am Samstag Windgeschwindigkeiten von bis zu 252 Kilometer in der Stunde und bis zu zwölf Meter hohe Wellen. Die Behörde warnte auch die Bewohner in weiten Gebieten Ost- und Westjapans vor starkem Regen und Wind sowie hohem Wellengang. Die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt wurdedieses Jahr bereits mehrfach von verheerenden Taifunen heimgesucht.

