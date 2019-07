Brandanschlag auf Filmstudio? Medien berichten von zwölf Toten - Mutmaßlicher Täter gefasst

Dutzende sind verletzt

+ © dpa / - Aus dem dreistöckigen Studio der Kyoto Animation Co. steigt Rauch auf. © dpa / -

In Japan ist es offenbar zu einem Brandanschlag auf ein Filmstudio gekommen. Dabei wurden laut Medienberichten zwölf Menschen getötet.

Update vom 18. Juli, 8.40 Uhr: Bei dem Brand in einem Animationsstudio im japanischen Kyoto sind nach Befürchtungen der Einsatzkräfte zwölf Menschen ums Leben gekommen. 36 weitere Menschen seien ins Krankenhaus gebracht worden, berichteten lokale Medien am Donnerstag. Als Ursache des Feuers wird Brandstiftung vermutet.

Der mutmaßliche Täter, ein 41-jähriger Mann, befinde sich unter den Verletzten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Der Mann soll eine brennbare Flüssigkeit am Donnerstagmorgen (Ortszeit) an dem Gebäude versprüht und daraufhin das Feuer gelegt haben.

Die Animationsproduktionsfirma ist bekannt für beliebte Fernseh-Zeichentrickserien wie „K-On!“, „Free!“ und „Suzumiya Haruhi no Yuutsu“. Aufnahmen des dreistöckigen Firmengebäudes zeigten ein völlig ausgebranntes Haus, aus dem noch Rauchwolken aufstiegen.

Lokale Medien hatten zunächst vom Fund einer Leiche berichtet. Bis Ärzte und dann auch Behörden den Tod von Unglücksopfern in Japan offiziell bestätigen, dauert es in der Regel einige Zeit.

Erstmeldung vom 18. Juli, 7.50 Uhr: Anschlag auf Filmstudio? Medien: Mindestens ein Toter

Kyoto - Bei einem mutmaßlichen Brandanschlag auf ein Filmstudio in Japan ist mindestens ein Mensch getötet worden. 35 weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in der Stadt Kyoto verletzt worden, zehn von ihnen befänden sich in Lebensgefahr, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Die Feuerwehr war mit 35 Fahrzeugen im Einsatz, der Brand war auch nach zwei Stunden nicht gelöscht.

Brandanschlag auf Anime-Studio in Japan?

Die Polizei sprach von einem Brandanschlag auf das Filmstudio, in dem Zeichentrickfilme produziert wurden. Ein Verdächtiger habe eine "Flüssigkeit" auf das Gebäude geworfen und es in Brand gesetzt, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Die Feuerwehr erklärte, Anrufer hätten eine "laute Explosion" gemeldet.

Nach Angaben japanischer Medien wurde ein Verdächtiger festgenommen. Der Sender NHK berichtete, der Mann sei durch das Feuer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das Motiv des Mannes blieb zunächst offen. In Mallorca wurde währenddessen ein Party-Urlauber vergewaltigt.

AFP