„Du bist Schweizer, Alter, du machst bei gar nichts mit“: Böhmermann echauffiert sich über ESC-Beitrag

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Beim Schweizer ESC-Auftritt von Remo Forrer und seinem Lied „Watergun“ war Jan Böhmermann ungehalten. © Screenshot TV/ESC

Beim Eurovision Song Contest 2023 sollten einige Lieder auch Botschaften senden. Die Message aus der Schweiz gefiel Jan Böhmermann gar nicht.

Liverpool – Beim Eurovision Song Contest kommentierten Jan Böhmermann und Olli Schulz für den österreichischen Radionsender FM4 den Wettbewerb. Remo Forrer trat für die Schweiz mit dem Song „Watergun“ an, ein Anti-Kriegs-Song, der den beiden an sich ganz gut gefiel, aber aus der falschen Ecke kam. Dementsprechend deutlich gab es auch Kritik.

„Halten sich seit Hunderten von Jahren aus der Scheiße raus“: Böhmermann regt ESC-Song der Schweiz auf

„Jetzt kommen wir zu Remo Forrer aus der Schweiz und das ist ein ganz toller Song, denn er singt darüber, dass es blöd ist, Waffen in die Hand zu nehmen, und Krieg ist blöd“, so Jan Böhmermann beim Video-Intro sarkastisch und führt aus: „Das singt sich leicht als Schweizer, die sich seit Hunderten von Jahren heraushalten aus der ganzen Scheiße. Als Schweizer wird er gleich sagen, er hat kein Bock zur Armee zu gehen. Und als Nicht-Schweizer kannst du ihm zurufen: Musst du auch nicht. Halt dich einfach raus ...“, und dann unterbricht Schulz lachend: „ ... und zähl dein Geld“.

Gelächter in der FM4-Kabine. „Wir wollen aber nicht zu politisch werden. Dennoch ist es tricky, kommunikativ nicht mitzudenken. Wenn man einen Song singt, immer überlegen, von welcher Position du aus singst. Du bist halt ein Schweizer, Alter, du machst bei gar nichts mit“, so Böhmermann zum Beitrag der deutschen Nachbarn beim ESC.

Militärparade, „Frösche“ und Dark-Rocker: Das waren die verrücktesten Kostüme beim ESC 2023 Fotostrecke ansehen

ESC-Song der Schweiz landet am Ende auf Platz 20

Ironisch singen die beiden sogar den Refrain mit: „I don‘t wanna be a soldier, soldier“, um dann hinten anzufügen: „Ich hab Zivi gemacht“, sagt Böhmermann und meint: „Toller Song und so, aber mich macht dieses Anpolitisierte fertig. Du kannst doch nicht als Schweizer so einen Song singen. Gerade als Schweizer“. Als Reaktion auf das Lied öffneten die beiden Entertainer die erste Tüte Chips, beim dritten Song des Abends (hier der tz.de-Ticker zum Nachlesen). Am Ende landete Forrer auf Rang 20, mit deutlich mehr Jury-Punkten als die des Publikums.

Was die beiden Moderatoren zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, war, wie der deutsche Auftritt ablaufen wird. Schulz nannte später das Outfit von Chris Harms „verdorrte Sonnenblumenstängel“, Böhmermann konnte beim Imagine-Cover in der Pause nicht mehr an sich halten. Auch bei der Punktevergabe für Schweden nahm Schulz kein Blatt vor den Mund. (ank)