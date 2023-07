Wasser in einer Region entdeckt, in der erdähnliche Planeten entstehen

Von: Bjarne Kommnick

Künstlerische Darstellung: In der planetenbildenden Scheibe um den Stern PDS 70 haben Forschende Wasser entdeckt. © MPIA

Ein Forschungsteam hat Wasser im Bereich einer planetenbildenden Scheibe entdeckt. Das könnte Aufschluss darüber geben, wie Wasser auf unsere Erde gelangt ist.

Heidelberg – Eine Forschungsgruppe des Max-Planck-Instituts für Astronomie (MPIA) hat mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops Wasser im Bereich eines anderen Sternes als der unserer Sonne festgestellt. In einer Mitteilung der MPIA heißt es, dass Wasser „in der inneren Region einer Scheibe aus Gas und Staub um einen jungen Stern entdeckt“ wurde. Dies könnte ein Hinweis auf einen Mechanismus sein, der potenzielle lebensfreundliche Planeten während ihrer Entstehung mit Wasser versorgt.

Gemeinnützige Organisation Max-Planck-Gesellschaft Gründung 1911 Hauptsitz München Angestellte 23.767

Max-Planck-Institut entdeckt Wasser in planetenbildener Scheibe

Demnach habe das Forschungsteam das Wasser mithilfe eines Infrarot-Instrumentes an Bord des James-Webb-Weltraumteleskops in der Nähe des Zentrums der planetenbildenden Scheibe um den rund 370 Lichtjahre entfernten Stern PDS 79 entdeckt. Im Sonnensystem sei dies die Region, in der Gesteinsplaneten die Sonne umkreisen.

Bei dem entdeckten Wasser handele es sich einer Studie des Max-Planck-Instituts nach um heißen Dampf mit einer Temperatur von rund 330 Grad Celsius. „Wir haben jetzt möglicherweise Beweise dafür gefunden, dass Wasser eines der frühesten Bestandteile von Gesteinsplaneten sein könnte und bereits bei ihrer Geburt vorhanden ist“, erklärt Giulia Perotti, Astronomin am Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg und Hauptautorin der Studie.

Fund „erster dieser Art“: Wasserreservoirs steigern die Chance für lebensfreundliche Planeten

Der Fund sei „der erste dieser Art in einer Scheibe, die bereits mindestens zwei Planeten beherbergt“. Etwaige Gesteinsplaneten, die in der inneren Scheibe entstehen, würden unmittelbar von einem beträchtlichen Wasserreservoir profitieren, heißt es in der Mitteilung Dies verbessere die Chancen auf eine spätere Lebensfreundlichkeit. Erst zuletzt entdeckte die Nasa einen Planeten, auf dem Wasser existieren könnte.

Wasser ist für einen lebensfreundlichen Planeten unerlässlich. Deshalb ist die Frage danach, wie das Wasser auf unsere Erde gelangt seien könnte und ob dies auch auf anderen Exoplaneten, von denen es zahlreiche im Universum gibt, zutrifft, so wichtig. Einer der gängigsten Theorien ist, dass Wasser durch wasserhaltige Asteroiden auf die Erde gelangt ist. Vor kurzem sprachen Forschende auch von einem Exoplaneten, der eigentlich gar nicht existieren dürfte.

„Doch nicht so trocken wie vermutet“: Forschungsteam findet Wasser in planetenbildener Scheibe

PDS 70 ist mit einem Alter von rund 5,4 Millionen Jahren eine relativ alte Scheibe, in der das Forschungsteam Wasser gefunden hat. Mit der Zeit würde der Gas- und Staubgehalt in planetenbildenden Scheiben abnehmen, durch beispielsweise Strahlung oder Wind des Zentralsterns. Manchmal würde sich Gast und Staub jedoch zu größeren Objekten bilden und schließlich zu Planeten werden. Frühere Studien konnten in den zentralen Regionen ähnlich entwickelter Scheiben kein Wasser nachweisen – deshalb vermutete die Forschung, dass es die harte Sternstrahlung möglicherweise nicht überlebt.

Forscher haben neue Erkenntnisse über die mögliche Wasserzufuhr von lebensfreundlichen Exoplaneten. (Symbolbild) © imago

Die Beobachtung von PDS 70 sollte demnach die Hypothese, welche Bedingungen die Zusammensetzung von Planeten bestimmen, überprüfen. Die Beobachtung hätten ergeben, „dass die inneren Bereiche von entwickelten und staubarmen Scheiben möglicherweise doch nicht so trocken sind wie bisher vermutet“. Das sei ein Beweis dafür, dass sich deutlich mehr erdähnliche Planeten in diesen Zonen bilden könnten, die Leben ermöglichen würden.

Wasser in planetenbildener Scheibe: Wie ist es dort hingekommen?

Da der Wasserfund offenbar eher unerwartet war, untersuchte das Forschungsteam mehrere Szenarien, um den Ursprung zu erklären. Eine Theorie sei, dass das Wasser der Rest eines wasserreichen Nebels sein könnte, der dem Scheibenstadium vorausging. Eine andere Theorie sei, dass Gas von den äußeren Rändern der Scheibe von PDS 70 einströmen könnte. Dabei könnten sich unter bestimmten Umständen Sauerstoff- und Wasserstoffgas verbinden und Wasserdampf bilden.

„Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in einer Kombination aus all diesen Möglichkeiten“, sagt Perotti. „Dennoch ist es wahrscheinlich, dass einer dieser Mechanismen eine entscheidende Rolle beim Auffüllen des Wasserreservoirs der PDS 70-Scheibe spielt. In Zukunft wird es darum gehen, herauszufinden, welcher das ist.“