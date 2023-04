„Dieses Kind ist genial“: 7-Jähriger wird zum „neuen Karl Lagerfeld“

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Max Alexander ist Modedesigner. Und das, seitdem er vier Jahre alt ist. Doch bereits jetzt ist er international erfolgreich.

Kalifornien – Kinder haben viele Berufswünsche. Doch nur bei wenigen wird es am Ende auch der Karriereweg, den man sich in Kindheitstagen ausgemalt hat. Bei Max Alexander aus Kalifornien könnte das jedoch anders aussehen. Der 6-Jährige ist bereits jetzt ein erfolgreicher Modedesigner. Was als kindliches Probieren und Entdecken angefangen hat, ist mittlerweile ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Im Netz wird er bereits als „der neue Karl Lagerfeld“ betitelt.

Max Alexander ist erfolgreicher Modedesigner – seitdem er vier Jahre alt ist

Angefangen hat die Leidenschaft von Max Alexander als er vier Jahre alt war. Bereits in diesem Alter habe er sich als Modedesigner beschrieben und entwarf erste Kleider wie er auf seinem TikTok-Kanal Courtoure To The Max zeigt. Seine Mutter ist eine Papierkünstlerin, weshalb Alexander von klein auf in einem kreativen Umfeld groß geworden ist. Sie hat ihm eine erste Schaufensterpuppe aus Pappe gebaut und die nötigen Ressourcen besorgt, damit dem Designen nichts mehr im Wege stehen würde.

Der 5-jährige Max Alexander hat bereits unzählige Kleider entworfen und seine eigene Modenschau geführt. © courture.to.the.max / TikTok

Zunächst habe er Kleider aus Kleiderresten und Klebeband entworfen. Zwar habe seine Arbeit bereits kreativ gewirkt, jedoch noch längst nicht reif für ernstzunehmende Mode. Doch er habe seine Leidenschaft darin entdeckt und mit fünf Jahren das Nähen an der Maschine gelernt und ständig geübt.

Mutter ermöglicht Sohn Modenschau im Alter von fünf Jahren

Mit der Zeit seien seine entworfenen Kleider immer ansehnlicher geworden, also entschied sich seine Mutter dafür, ihm eine echte Schaufensterpuppe aus Schaumstoff zu besorgen und die Pappalternative zu ersetzen. Seine Mutter erklärt, wie er nicht aufgehört habe Designen zu üben und immer besser darin wurde.

Also ging seine Mutter noch einen Schritt weiter und ermöglichte ihrem Sohn im Alter von fünf Jahren eine erste eigene Modenschau, auf dem seine eigenen Designs präsentiert wurden. Die Veranstaltung sei ein großer Erfolg gewesen, das eingenommene Geld habe gereicht, um sich eine eigene erste Nähmaschine für umgerechnet rund 1100 Euro zu kaufen.

Siebenjähriger Modedesigner erlangt internationale Bekanntheit

Er habe sich zudem professionelles Training von erfahrenden Näherinnen und Nähern gesucht. Seine Arbeit gewann in kurzer Zeit immer mehr an Aufmerksamkeit und er schaffte es in US-TV-Shows wie „Good Morning America“ wodurch er sogar internationale Bekanntheit erlangte. Mittlerweile würde er seine Kleidung sogar international vermarkten und verkaufen.

Auch im Netz ist er vielen Usern keine Neuerscheinung mehr. Ein User kommentiert auf TikTok: „Dieses Kind ist genial“, ein anderer betitelt ihn als den „neuen Karl Lagerfeld“ und erfährt dafür viel Zustimmung. Ein anderer schreibt: „Er kam auf die Welt und wusste, wofür er bestimmt ist“. Viele Nutzer loben auch seine Eltern: „Großartig, was ihr eurem Kind schon so früh ermöglicht. Ich glaube, es gibt kein Limit für das, was Max erreichen kann“.