Ivana Trump Todesursache: 73-jährige Ex-Frau von Donald Trump starb wohl nach Unfall

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Die Ex-Frau von Donald Trump ist vor einigen Tagen gestorben. Nun ist die Todesursache von Ivana Trump bekannt gegeben worden. Sie starb wohl durch einen Unfall.

New York – Ivana Trump, die erste Ehefrau des früheren US-Präsidenten Donald Trump, ist vor wenigen Tagen im Alter von 73 Jahren gestorben. Während zunächst unklar war, wie es zum plötzlichen Tod des ehemaligen Models kommen konnte, hat sich am Freitag, dem 15. Juli, die Gerichtsmedizin zu dem Fall geäußert und erste Ergebnisse präsentiert. Ivana Trumps Todesursache ist nicht mehr unklar: Die 73-jährige Ivana Trump starb infolge eines Unfalls – genaugenommen wird ein Treppensturz vermutet.

Ivana Trump Todesursache: 73-jährige Ex-Frau von Donald Trump hat stumpfe Verletzungen am Oberkörper erlitten

Der Tod von Ivana Trump, die mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump von 1977 bis 1992 verheiratet war, hatte vor wenigen Tagen für Aufsehen gesorgt. Die Familie hatte am Donnerstag, dem 14. Juli, mitgeteilt: „Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau – eine Kraft in der Wirtschaft, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin.“ Die Todesursache von Ivana Trump war zunächst unklar – die jetzigen Ermittlungen des zuständigen Gerichtsmediziners in New York legen nahe, dass die 73-Jährige durch einen stumpfen Aufprall Verletzungen am Oberkörper erlitten hatte.

Wie ist Ivana Trump gestorben? Gerichtsmediziner geben neue Hinweise. © Timo Jaakonaho/Lehtikuva/dpa

Wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur berichtet, hatte die New Yorker Polizei am Donnerstag auf einen Notruf reagiert und die leblose Ivana Trump in ihrem Haus nahe des Central Parks entdeckt. Sie sei in unmittelbarer Nähe einer Treppe gefunden worden, hieß es. Dies würde die These des Gerichtsmediziners zu Ivana Trumps Todesursache unterstützen.

Ivana Trump: Mögliche Todesursache wenige Tage nach Tod von 73-jähriger Ex-Frau von Donald Trump bekannt gegeben

Aus der Ehe mit Donald Trump waren insgesamt drei Kinder hervorgegangen: Donald Jr., Ivanka und Eric. Ivana Trump – Ivana Marie Zelnícková, so ihr Geburtsname – war 1949 im heutigen Tschechien geboren worden und zeigte früh sportliches Talent als Skiläuferin. In den 1970er Jahren wanderte sie schließlich nach Kanada aus, wo sie eine Modelkarriere startete und in New York ihren späteren Mann Donald Trump traf. In der Folge übernahm sie zahlreiche Posten im Firmen-Konglomerat ihres Mannes und spielte eine zentrale Rolle bei seinen Geschäften.

Noch bevor die mögliche Todesursache von Ivana Trump bekannt gegeben wurde, hatten zahlreiche Wegbegleiter von der Ex-Frau von Donald Trump Abschied genommen und die Sportlerin, Geschäftsfrau und das Model als starke Persönlichkeit gewürdigt. Der frühere US-Präsident Donald Trump äußerte sich auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social zum Tod seiner Ex-Frau: „Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte.“

Kurz nach ihrem Tod: Gerichtsmediziner gibt mögliche Todesursache von Ivana Trump bekannt

Am Freitag, dem Tag nach Ivana Trumps Tod, war bekannt geworden, dass eine für Donnerstag geplante Aussage unter Eid von Donald Trump und den beiden gemeinsamen Kindern Donald Junior und Ivanka verschoben worden war. Darum hatte die Familie Trump angesichts des Todes und der Todesursache von Ivana Trump gebeten. Hintergrund der geplanten Aussage waren Ermittlungen zu Finanzgeschäften der Firmen der Trump-Familie. Der frühere US-Präsident bezeichnete die Ermittlungen bereits in der Vergangenheit als „Hexenjagd“.

Zum Tod ihrer Mutter hatte Ivanka Trump auf Twitter ein Foto veröffentlicht, das sie als Kind mit ihrer Mutter zeigt. „Sie lebte das Leben in vollen Zügen und ließ keine Gelegenheit aus, zu lachen und zu tanzen“, schrieb sie. Ivana Trump gehörte in den 1980er zur New Yorker High Society, ehe sie sich in den 1990er Jahren unter großem öffentlichen Aufsehen von Donald Trump scheiden ließen. Im Anschluss wurde sie auch als Autorin bekannt. Zuletzt fiel sie wegen öffentlichen Aussagen über ihren Ex-Mann auf, in denen sie deutlich machte, wie wenig sie von den vehementen Versuchen Trumps hielt, das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 anzufechten.

Wie ist Ivana Trump gestorben: Ermittler schlossen „kriminelle Handlungen“ als Ivana Trumps Todesursache aus

Wie ist Ivana Trump gestorben? Über Ivana Trumps Todesursache war seit Donnerstag spekuliert worden. Wie unter anderem das ZDF berichtet, sei das ehemalige Model zunächst „ohne Bewusstsein und ohne Reaktionsvermögen“ in ihrer Wohnung gefunden worden. Schnell sei aber durch die Einsatzkräfte ausgeschlossen worden, dass die Todesursache von Ivana Trump auf eine „kriminelle Handlung“ zurückzuführen sei.

Vor dem Haus auf der Upper East Side in Manhattan, in dem Ivana Trump bis zuletzt gelebt hatte, waren am Freitag Dutzende Schaulustige und Journalisten zusammengekommen, um der Verstorbenen zu gedenken. Vor der Eingangstür lag ein Strauß pinkfarbener Blumen. (Mit Material der dpa)