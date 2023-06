Pizza, Pasta und Co.: Italiener reagieren auf Instagram auf kulinarische Fehlgriffe

Von: Lea Seitz

Pizza, Pasta und Co. sind sehr beliebt. Um einige Varianten sollte man aber lieber einen Bogen machen – will man nicht die Missgunst mancher Italiener auf sich ziehen.

Kassel - Egal ob Pizza, Lasagne oder Spaghetti Carbonara: Der italienischen Küche eilt ein exzellenter Ruf voraus. So ist es auch kein Wunder, dass der Teil des Buches „Eat Pray Love“, der sich mit Essen beschäftigt, in Italien spielt. Doch so sehr sich Italiener auch darauf verstehen, unsere Gaumen mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen, so sehr kann sie auch die falsche Zubereitung derselben in Rage bringen.

Zwei Singer-Songwriter aus Rom beschäftigen sich auf weiten Teilen ihres Instagram-Accounts damit, die Vergehen anderer Menschen an italienischen Gerichten aufzudecken. Millionen von Menschen schauen dem Duo Lionfield, bestehend aus Matteo Salvatori und Emilio Santoro, auf Instagram und TikTok dabei zu. Dabei nehmen sie Kochvideos anderer Nutzer als Grundlage und kommentieren diese – meistens mit großem Entsetzen. In einem der Videos begeht der „Koch“ laut Lionfield gleich mehrere Sakrilege. Zuerst bricht er seine Spaghetti in der Mitte durch, was die beiden Römer zum Aufschreien bringt. Ihre Tränen trockenen sie mit einer italienischen Flagge.

Gebrochene Spaghetti und Schokolade auf Pizza: Italiener verzweifeln an kulinarischem Fehlverhalten

Im Anschluss kocht er die Nudeln in einem zu kleinen Topf, was dem Koch einen weiteren Minuspunkt bei den Italienern einbringt. Durch eine bestimmte Zubereitungsart hätte er übrigens noch Kalorien sparen können. Nun schüttet er die Spaghetti in eine Schüssel und verfrachtet sie in den Backofen. Die dann fest gewordene Masse schneidet er auf wie ein Burgerbrötchen. Dann begeht er die Todsünde: „Du hast gerade Pasta gekocht und jetzt machst du ein Sandwich daraus?“, kommentieren die beiden jungen Männer entgeistert. Der Koch belegt das Nudelbrötchen mit Salat, Bacon und Tomaten. Salvatori und Santoro halten sich ein Kreuz vor die Brust, als wollten sie das Böse abwehren.

In einem anderen Reel nehmen sich die beiden eine Pizza vor, die sie mit dem Zusatz „aus Brasilien“ kennzeichnen: Sie ist überladen mit M&Ms, klein geschnittenen Schokoriegeln, aus ihrem Rand quillt geschmolzene Schokolade. „Was ist mit dieser Pizza los?“, fragt einer der beiden. „Nein, danke!“, rufen sie dann unisono und stimmen mit dem Text „Ich möchte keinen Herzinfarkt!“ in ein gitarrenbegleitetes Lied ein.

Auch die Nutzer vertreten in den Kommentaren unter dem Video starke Meinungen zu der süßen Pizza – positiv wie negativ:

„1. Das ist keine Pizza. 2. Das ist Diabetes auf dem Teller.“

„Eine Pizza namens Diabetes.“

„Die beste Soße sind italienische Tränen.“

„Ich bin aus Brasilien, aber ich finde, das ist übertrieben.“

„Versteht mich nicht falsch, süße Pizza ist lecker, aber das ist zu viel.“

„Die beste Pizza.“

Mit Ananas? Pizza Hawaii treibt die beiden Instagrammer an den Rand der Verzweiflung

Auch in Deutschland scheiden sich an einer Frage die Gemüter: Gehört Ananas auf Pizza oder nicht? Lionfield hat darauf eine ganz eindeutige Antwort, wie sie in einem weiteren Reel deutlich machen: Die beiden schauen zu, wie jemand eine Pizza belegt und kommentieren die einzelnen Zutaten. Tomatensoße: „Okay“. Dann folgen Pilze – „Wir lieben Pilze“ – und scharfe Salami – „Wir lieben Salami“.

Doch kommt die entscheidende Zutat hinzu: Ananas. Die beiden Italiener reagieren mit weit aufgerissenem Mund und entsetztem Blick: „Ananas?“, fragt der eine, „nein!“, antwortet der andere mit Nachdruck und völlig entgeistert. Was die beiden wohl zu dieser im Netz gefeierten Pizza-Variation sagen würden? Es ist jedoch nicht nur so, dass Italiener an der falschen Zubereitung ihrer Gerichte durch Ausländer verzweifeln. Auch andersherum ist es der Fall, zum Beispiel, wenn Ausländer auf diese abstrusen Gesetze in Italien stoßen.