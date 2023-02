Italien droht explosiver Mittelmeer-Hurrikan: Russland-Kälte trifft auf Tunesien-Zyklon

Von: Richard Strobl

Satellitenbilder des Medicane Apollo, der im Jahr 2021 Sizilien traf. © IMAGO / Italy Photo Press

In Italien droht ein explosiver Wetter-Mix. Nach der Russland-Kälte kommt aus dem Süden ein warmer Zyklon hinzu. Dadurch droht sogar Hurrikan-Gefahr am Mittelmeer.

Florenz - Italien wird aktuell von eisiger Kälte beherrscht. Dafür verantwortlich sind Luftströmungen aus Russland, die die Kälte direkt aus der Wolga-Ebene bis südlich der Alpen befördern. Jedoch entsteht laut merkur.de in den kommenden Tagen ein explosiver Wettermix auf der Halbinsel in Stiefelform.

Dafür verantwortlich ist ein nordafrikanischer Zyklon, wie das italienische Wetter-Portal ilmeteo.it berichtet.

Explosive Wetter-Lage in Italien

Nach Angaben von Meteorologe Lorenzo Tedici wird damit das schlechte Wetter in Italien - das schon in den vergangenen Tagen herrschte - am Donnerstag und Freitag seinen Höhepunkt erreichen. In den Tagen zuvor hatte die Russland-Strömung trockene, kontinentale, arktische Luft aus Russland nach Italien gepumpt und so die Temperaturen gesenkt. Allerdings gab es kaum Niederschlag.

Der Zyklon aus dem Süden bringt nun feuchte und milde Luft nach Italien. Durch den Zusammenstoß der beiden Luftmassen sind in Teilen Südeuropas extreme Unwetter möglich.

Italien droht sogar ein Mittelmeer-Hurrikan

Der Zyklon soll dem Bericht nach in Richtung der Straße von Sizilien und des Kanals von Sardinien aufsteigen. Dabei könnte sich die Lage vor der Küste Tunesiens schnell verschärfen und der Luft-Strudel ein sogenanntes „warmes Herz“ annehmen. Dadurch drohen große Wetter-Instabilität und starke Winde. Der Einschätzung des Meteorologen nach könnte hier sogar ein sogenannter Medicane, also ein Mittelmeer-Hurrikan, entstehen.

In diesem Fall würde sehr schlechtes Wetter rund um Sizilien entstehen, mit „außergewöhnlichen Schneeansammlungen“, wie es in dem Bericht heißt. Auf dem Ätna könnten etwa bis zu 1,5 Meter Schnee fallen. In anderen höher gelegenen Regionen bis zu ein Meter Neuschnee. Dem Bericht nach drohen bis Freitag im Süden Italiens „echte Schneestürme“. Auch bis nach Sardinien könnte viel Schnee fallen, heißt es weiter.

Bevor der Zyklon Einfluss auf das Wetter in Italien haben wird, gehen die Temperaturen aber zuerst noch einmal nach unten. Auch in den Ebenen droht punktuell Schneefall von der Romagna bis nach Apulien.

Unterdessen untersucht man in der Toskana weiter die Folgen mehrerer Erdbeben.