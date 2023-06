„Das hätte in einem Massaker enden können“: Auto rast in Italien quer durch Bahnhof und landet auf Gleis

Von: Johannes Welte

Teilen

Hier bricht das Auto durch die Bahnhofstüre, eine Person wird angefahren. © Screenshot Video Fabriano Notizie/Facebook

Unglaublicher Unfall in der Provinz Marken in Italien: Eine 78-Jährige ist mit ihrem Kleinwagen quer durch ein Bahnhofgebäude gerast. Wie der Unfall ausging, grenzt an ein Wunder.

Fabriano - Dienstagnachmittag im beschaulichen Städtchen Fabriano (29 000 Einwohner) in Italien, gut 90 Kilometer westlich der Küstenstadt Ancona an der Adria. Es regnet, die Menschen in den Büros freuen sich auf den Feierabend, die Geschäfte warten auf die Kunden, die auf dem Heimweg noch etwas zum Essen einkaufen.

Plötzlich bahnt sich gegen 16.30 Uhr ein silberfarbener Nissan Micra ohne jede Rücksicht auf den Verkehr durch die Straßen, Überwachungskameras haben das Geschehen aufgezeichnet: An einer Kreuzung kann ein anderer Autofahrer gerade noch bremsen, als von links das Auto ohne Halt durchfährt. Der silberne Kleinwagen fährt dann schnurstracks auf das Bahnhofsgebäude zu. Hier steht in der Empfangshalle gerade eine Reisende an der großen gläsernen Eingangstür.

Italien: Auto kracht wie aus dem Nichts in die Eingangshalle

Wie aus dem Nichts kracht auf einmal der Nissan durch das Fenster, Scherben fliegen durch die Luft, der Nissan erfasst die Frau und schleudert sie zur Seite. Dann zieht der Kleinwagen weiter seine Bahn durch den Flur des Bahnhofs, wo auf den Bänken an der Seite weitere Fahrgäste auf ihre Züge warten.

Sie hören den Lärm, springen auf, das Auto rast mitten durch die Menschen durch und rammt die nächste Scheibe, die auf den Bahnsteig führt. Hier durchbricht der Wagen die nächste Scheibe, ein Wartender rettet sich mit einem Sprung zur Seite, der Nissan stürzt schließlich auf das erste Gleis und bleibt so neben dem Bahnstieg stehen, als wenn es ein Zug wäre.

Das Auto blieb am Ende auf dem ersten Gleis stehen. © Gianluca Fenucci/Facebook

Rentnerin verliert Kontrolle über Auto - „Das hätte in einem Massaker enden können“

Wo es zu dem Unfall kam, ist noch ein Rätsel: Italienische Medien berichten, dass die Rentnerin die Kontrolle über das Auto verloren hätte, andere sprechen von einem medizinischen Notfall. Die angefahrene Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, ebenso die Unfallfahrerin. Bei beiden besteht laut centropagina.it keine Lebensgefahr.

Das Gleis wurde sofort für den Zugverkehr gesperrt, wäre gerade eine Bahn eingefahren. wäre es für die 80-Jährge sicher böse ausgegangen. „Das hätte in einem Massaker enden können, aber es ging nochmal gut aus“, kommentierte Bürgermeisterin Daniela Ghergo das Geschehen, als sie sich die vor Ort selbst einen Eindruck über das Geschehen verschaffte. „Es ist ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist.“ Ebenfalls verwunderlich sind einige Gesetze aus Italien. An Regeln wollen im Urlaub vermutlich die wenigsten Menschen denken. Dabei sollten Sie diese 15 Gesetze unbedingt beachten.

Ein tragisches Unglück ereignete sich währenddessen ebenfalls in Italien. Im beliebten italienischen Ort Lazise am Gardasee ist ein 3-jähriges Kind aus Deutschland unbemerkt in ein Schwimmbecken gefallen und im Krankenhaus gestorben.