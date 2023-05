Rätselhafter Vorfall in Italien: Wasser in Venedig färbt sich auf einmal grün

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Das Wasser des Canal Grande in Venedig leuchtet grün – und die Gründe sind noch unklar. Möglicherweise handelt es sich um eine Protestaktion. Gefährlich sei die Farbe aber nicht.

Venedig – Die Behörden stehen vor einem Rätsel, denn am Sonntag leuchtete das Wasser der Lagunenstadt in auffälliger Farbe. Eine schimmernde grüne Flüssigkeit lag auf der Wasseroberfläche des Canal Grande an der Rialto-Brücke, einer beliebten Sehenswürdigkeit von Touristen der Stadt Venedig in Italien. Die Gründe sind noch unklar, eine Protestaktion wird nicht ausgeschlossen.

Venedig: Grüne Farbe im Canal Grande wohl ungefährlich

Der Präsident der Region Venetien Luca Zaia teilte auf Twitter mit, der Präfekt für die örtliche Sicherheit habe eine Dringlichkeitssitzung mit der Polizei einberufen – das, um die Ursache des „Schleiers leuchtend grüner Flüssigkeit“ festzustellen. Zusammen mit der Umweltschutzagentur Arpa Veneto habe die Feuerwehr nach eigenen Angaben Proben entnommen, um diese zu untersuchen. Die Auswertung der Proben habe festgestellt, dass es sich um ein färbendes organisches Mittel handeln dürfte, das bei Wasserinspektionen oder in der Höhlenforschung eingesetzt werde, gab Zaia am Montag auf Twitter bekannt. Es bestehe keine Gefahr der Wasserverschmutzung in Venedig.

Nach Untersuchungen: Grüne Farbe im Canal Grande ist nicht gefährlich. © picture alliance/dpa/AP | Luigi Costantini

Protestaktionen: Unklar, ob es sich um eine Aktion von Klimaaktivisten handelt

Die Gründe des Auftretens der grünen Farbe ist weiterhin unklar. Noch hat sich keine Person oder Gruppierung zur absichtlichen Verfärbung des Wassers bekannt. Zaia kritisierte trotzdem, dass Venedig zur „Bühne für Aktion“ geworden sei. Der Lokalzeitung La Nouva Venezia zufolge untersucht die Polizei, ob es sich tatsächlich um eine Protestaktion von Klimaaktivisten handle. Erst am vergangenem Wochenende färbte eine Aktivistengruppe das Wasser des Trevi-Brunnen in Rom mit Pflanzenkohle schwarz.

Eine Verfärbung des Canal Grande als Protestaktion wäre nicht die Erste. Bereits 1968 färbte der Künstler Nicolás Garcia Uriburu aus Argentinien das Wasser grün. Damit wollte er auf die Wasserverschmutzung aufmerksam machen. (dpa/hk)