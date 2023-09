Familie aus Österreich geht in italienischem Urlaubsort essen – Rechnung haut sie aus den Socken

Von: Julia Volkenand

Für einen Urlaub muss man ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Über die Rechnung in einem italienischen Restaurant staunte eine Familie aber nicht schlecht.

Caorle – Der Sommer und damit die Urlaubssaison sind fast rum, nur in vereinzelten Bundesländern genießen die Menschen noch die Ferienzeit. Wer heuer die Fahrt in den Urlaub antrat, musste ein wenig tiefer in den Geldbeutel greifen als normalerweise. Denn auch vor den liebsten Urlaubszielen der Deutschen, wie Italien, Griechenland oder Kroatien macht die Inflation nicht Halt – und sorgt so für eine ordentliche Teuerung.

Beim Urlaub in Caorle wurde eine österreichische Familie von der Restaurantrechnung überrascht. © IMAGO/alimdi

Restaurantrechnung im Italien-Urlaub macht Familie fassungslos

Familie K. aus Niederösterreich war seelisch also bestens auf eine dicke Rechnung vorbereitet, als sie sich im Sommerurlaub im italienischen Caorle einen Restaurantbesuch gönnte. Wie heute.at berichtet, hatte die Familie einen nicht ganz stolperfreien Urlaubsstart, das Wetter habe nicht wirklich mitgespielt, aber man habe das Beste daraus gemacht, zitiert die Zeitung den 42-jährigen Familienvater.

Und zum Besten gehört in Italien natürlich auch ein leckeres Abendessen dazu. Kurzerhand entschied man sich für einen Laden in der Altstadt, den man aus vergangenen Urlauben kannte und mochte. Besonders das Personal habe die Familie in guter Erinnerung, so der Vater. Offenbar hatte die Familie den Ort ins Herz geschlossen und kam also gerne wieder. Anders als diese Urlauberin, die im Italien-Urlaub ein mehr als unschönes Erlebnis hatte.

Italien-Urlaub: Familie bei Restaurantbesuch von Rechnung positiv überrascht

Wenn es um das leibliche Wohl ging, wollten die Urlauber sich nicht lumpen lassen und hielt sich bei der Bestellung nicht zurück. Eine Meeresfrüchteplatte für die Eltern und Spaghetti alla Bolognese für den Sohn sollte es werden, dazu Mineralwasser, eine Fanta und zwei Prosecco Spritz.

Das hätte teuer werden können. Am Ende des Abends dann aber die Überraschung. Alle Speisen und Getränke kosteten letztlich gerade mal 66,50 Euro. „Gerade jetzt finde ich das wirklich günstig. Alleine die Seafood-Platte kostete nur 25 Euro“, freute sich der Vater. Ein Prosecco Spritz habe sogar nur vier Euro gekostet. Da freut man sich doch direkt auf den nächsten Besuch.

Dass nicht jeder Italien-Besucher so happy nach Hause fährt, beweist derweil diese Influencerin, die für ihre Kritik ordentlich einstecken musste.