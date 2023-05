Unglück in Italien: Boot kentert auf dem Lago Maggiore – vier Tote, wohl auch deutsche Urlauber an Bord

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Dieses von der italienischen Feuerwehr veröffentlichte Bild zeigt einen Hubschrauber bei der Suche nach Vermissten, nachdem ein Touristen-Boot in einem Sturm auf dem italienischen Lago Maggiore gekentert ist. © dpa

Ein Segelboot ist am Sonntagabend auf dem Lago Maggiore in Italien gekentert. Mehrere Menschen wurden zunächst vermisst, mittlerweile wurden vier Personen tot geborgen.

Update vom 29. Mai, 8.55 Uhr: Nach dem tragischen Unglück auf dem Lago Maggiore in Norditalien steigt die Zahl der Todesopfer. Wie die Feuerwehr am Montagmorgen über Twitter erklärte, wurden vier Personen leblos geborgen.

An Bord des Bootes waren laut AFP-Angaben 23 Touristen und zwei Besatzungsmitglieder. Wie unter anderem Bild unter Berufung auf den Präsidenten der Region Lombardei, Attilo Fontana, berichtet, sollen sich unter den Touristen auch Urlauber aus Deutschland befunden haben.

Segelboot kentert auf Lago Maggiore – zahlreiche Touristen offenbar vermisst

Ursprungsartikel vom 29. Mai 2023: Sesto Calende - Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntagabend auf dem Lago Maggiore in Norditalien. Wie die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos berichten, sind bei einem Bootsunglück gleich mehrere Menschen von Bord gegangen. Eine Person sei demnach bei dem Unglück am Sonntagabend (28. Mai) ums Leben gekommen, 19 Menschen seien gerettet worden.

Das bestätigte die Feuerwehr über Twitter. Wie die dpa unter Berufung auf Medienberichte berichtet, kamen fünf Menschen in eine Klinik, die übrigen wurden vor Ort behandelt. Noch immer fehle von mehreren Menschen jede Spur. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Feuerwehrsprecher Luca Cari. Demnach suchen Rettungstaucher und Hubschrauberbesatzungen nach mehreren Vermissten. Wie viele Menschen genau nach dem Unglück noch vermisst werden, ist noch nicht bekannt.

Tragisches Unglück in Italien: Touristen-Boot kentert auf dem Lago Maggiore – ein Toter, zahlreiche Vermisste

Das Boot kenterte am Abend während eines Unwetters am südlichen Ende des Sees nahe dem Ort Lisanza, der auf der lombardischen Seite des Sees liegt. Nach Angaben des Präsidenten der Region Lombardei, Attilio Fontana, führte ein starker Sturm zu dem Unfall. Das 16 Meter lange Segelboot sei von Touristen gemietet worden, schrieb er auf Facebook.