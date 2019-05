Drama in Italien: Urlauberin (42) zwischen Hausboot und Brücke zerquetscht

Tragisches Unglück

Der Familienurlaub in Italien endete mit einer Tragödie: Eine Schweizerin verlor bei einem Unfall ihr Leben. Nun ermittelt die Polizei.

Jesolo - Dramatischer Unfall im Adria-Urlaub, unweit von Venedig: Eine Frau aus dem Schweizer Kanton Zürich starb bei einem Bootsunfall. Die 42-Jährige war mit ihrer Familie auf einem Hausboot unterwegs. Ihr Ehemann und ihre beiden Kinder (10 und 13 Jahre alt) mussten mit ansehen, wie sie bei einer Flussfahrt das Leben verlor.

Wie blick.ch berichtet, hatte das Hausboot am Montag gegen 15.30 Uhr eine erste Zugbrücke passiert und trieb 200 Meter weiter auf eine zweite Brücke zu. Diese war aber noch nicht geöffnet. Nun soll die Schweizerin in Panik geraten sein. Mit bloßen Händen habe sie versucht, den Aufprall zwischen Boot und Brücke zu verhindern, berichtet Blick. Dabei wurde sie zerquetscht und starb direkt auf dem Schiff. Die Feuerwehr konnte nur noch ihren Leichnam bergen. Die Hinterbliebenen standen unter Schock. Das Boot wurde trotz der Kollision kaum beschädigt.

Ermittlungen gegen den Familienvater nach dem tödlichen Bootsunfall

Laut italienischen Medienberichten habe ihr Mann noch den Rückwärtsgang einlegen wollen, um die Bewegung des Schiffes zu stoppen. Der 41-Jährige habe Erfahrungen mit Hausbooten. Die Polizei ermittelt nun, ob es technische Probleme bei dem Hausboot gibt.

Der Sprecher der Gemeinde, Pierpaolo Biral, sagte zu Blick: „Das Hausboot hatte vor der ersten Brücke vorschriftsmäßig gehalten und gewartet, bis der Ponte della Vittorio sich hob. Während die Brücke sich noch senkte, ist das Boot weitergefahren. Jetzt muss geklärt werden, warum es nicht noch einmal gehalten hat, um abzuwarten, bis sich auch die zweite Brücke hob.“ Es wird auch untersucht, welche Schuld der Ehemann möglicherweise an dem Unglück haben könnte. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.

