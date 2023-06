Italien: Polizist vergisst Tochter (14 Monate) im Auto – Mutter findet kleine Stella tot im Kindersitz

Von: Johannes Welte

Polizist vergisst kleine Tochter im Auto: Sie stirbt © Facebook Attilio Carbone

Ein Carabiniere hat seine 14 Monate alte Tochter im Auto vergessen, das in der Sommerhitze stand. Nach sieben Stunden fand die Mutter die kleine Stella tot im Kindersitz.

Rom – Der Vater der kleinen Stella sollte am Morgen des 7. Juni das Kleinkind auf den Weg zur Arbeit in eine Kindertagesstätte bringen. Die Kita wird vom Verteidigungsministerium betrieben, das im Stadtteil Cecchignola eine große Kaserne betreibt. Der Vater ist Carabiniere und arbeitet laut der Zeitung Quotidiano Nazionale dort. Die Carabinieri unterstehen dem Verteidigungsministerium, nehmen aber Polizeiaufgaben wahr.

Drama um totes Kind in Italien: Der rote Renault Mégane stand in der prallen Sonne

Doch statt die kleine Stalla vor Dienstantritt in der Kita abzugeben, vergaß der Vater das Kleinkind im Auto, wo es hilflos in seinem Kindersitz sitzen blieb! Das Thermometer stieg an diesem Tag auf 26 Grad, das Auto stand in der prallen Sonne. Der rote Renault Mégane dürfte sich im Inneren auf über 50 Grad aufgeheizt haben. Dieser Hitze war die kleine Stella schutzlos ausgesetzt, ohne etwas zu Trinken zu haben.

In diesem roten Auto starb das Mädchen © Maria Pelliccia Facebook

Als die Mutter nach sieben Stunden ihre Tochter in der Kita abholen wollte, bekam sie die Auskunft, dass die Kleine nie dort abgegeben worden war. Sie rannte sofort zum Auto, entdeckte dort die leblose Stella und begann zu schreien. Ein Passant rief dann um Hilfe: „Lauft, lauft, da ist ein kleines Mädchen, das nicht atmet. Die Fenster sind zu, sie haben sie vergessen.“ Ein Carabiniere schlug die Scheiben ein, versuchte das Mädchen zu beatmen, holte den Rettungsdienst, doch auch der konnte dem Kind nicht mehr helfen. Das Mädchen war an Hitzschlag und Dehydrierung gestorben.

Kind sieben Stunden im Auto vergessen – die Mutter schrie: „Was hast du getan?“

„Was hast du getan?“, schrie die Mutter verzweifelt ins Telefon, als sie ihren Mann anrief. Der Ehemann stand unter Schock. Er erklärte den Ermittlern später, er sei sich sicher gewesen sei, dass er das Kind im Kindergarten abgegeben habe, bevor er ins Büro ging. Jetzt wird gegen ihn wegen „Aussetzung eines Minderjährigen“ ermittelt.

Internationale Experten nennen das, was bei Rom passiert ist, das „Forgotten-Baby-Syndrom“ (FSB). Seit 1998 hat es alleine in Italien zum Tod von elf Kindern geführt. Der erste Fallwurde im Juli 1998 in Catania (Sizilien) dokumentiert, als der zweijährige Andrea im Auto zurückgelassen wurde. In den USA sind seit 1990 mehr als 1000 Kinder durch Hitzschlag in heißen Autos gestorben.

Forgotten-Baby-Syndrom: In Italien schon 25 Todesfälle - in den USA über 1000

Der US-Journalist Gene Weingarten erklärt sich die steigende Zahl der FSB-Fälle dadurch, dass Kindersitze nicht mehr auf dem Vordersitz installiert werden dürfen, auf dem Rücksitz würden sie viel leichter übersehen – vor allem dann, wenn das Auto mit einer Fernbedienung verschlossen wird. In Routine-Situationen wie dem Steuern eines Autos schalte das Gehirn auf Autopilot. Stress verschärft die Situation.

Im November 2019 erließ die italienische Regierung ein Gesetz, dass Eltern dazu verpflichtet, in Kindersitzen Vorrichtungen zu installieren, die Alarm gaben, wenn das Kind alleine zurückbleibt. Es gibt zum Beispiel Sitzkissen, die per Bluetooth mit dem Handy verbunden sind und melden, wenn der Kontakt abbricht.