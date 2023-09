Grauenvolle Tat entsetzt Italien: Mann versucht wohl Ungeborenes zu vergiften – dann ersticht er Freundin

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Trauer und Entsetzen in Italien: Alessandro I. tötete seine schwangere Freundin Giulia Tramontano. © Alessandro Memoli/KONTROLAB/ip/Imago

Mit 37 Messerstichen tötete Alessandro I. seine Freundin Giulia Tramontano. Der Fall schlug in Italien hohe Wellen, jetzt kommen neue Details ans Licht.

Senago – Diese Tat beschäftigt Italien seit Monaten: Am 27. Mai ersticht Alessandro I. seine Freundin Giulia Tramontano mit 37 Messerstichen. Und mit ihr das Baby, das sie in sich trug. Die 29-Jährige war im siebten Monat schwanger.

„Senago-Mord“ erschüttert Italien: Staatsanwaltschaft glaubt Totschlag-Erklärung nicht

Seitdem stellt sich die Frage: War es Mord? Vor Gericht beteuerte I.: „Ich tat es ganz allein, nichts war geplant.“ Aber die Staatsanwaltschaft glaubt ihm nicht, zumindest zweiteres nicht. Sie ermittelt wegen vorsätzlichen Mordes, illegaler Unterbrechung einer Schwangerschaft und Verbergens einer Leiche gegen den 30-Jährigen. Italienische Medien berichten übereinstimmend über die Entwicklungen im Fall um den sogenannten „Senago-Mord“. Die Tat spielte sich in der Gemeinde unweit von Mailand ab.

Was offenbar monatelang vor der Tat geschehen ist, scheint den Verdacht der Staatsanwaltschaft jetzt zu bekräftigen. Google-Suchanfragen und die Autopsie der Leiche bringen den Mann in Erklärungsnot.

Giulia Tramontano wurde vergiftet: Google-Suche und Laborbefund belasten Ex-Freund

Im Internet hatte er nach „Wie man einen Fötus mit Gift tötet“ gesucht. Schon im Dezember sprach Giulia in Chatnachrichten über Beschwerden. Angeblich wollte sie den kleinen Thiago behalten, obwohl sie von seiner Doppelbeziehung mit einer 23-Jährigen erfahren hatte. I. hingegen wollte das Kind nicht.

Und Giulia wurde tatsächlich vergiftet. Die Ärzte fanden Spuren von Rattengift in ihrem Blut, ihren Haaren und im Fötus. Die Substanzen passen zu den Giftködern, die bei I. gefunden wurden. Mindestens seit Dezember soll er seiner Freundin die Substanz ins Essen gemischt haben. Das Gift sowie Chloroform hatte der 30-Jährige im Internet bestellt. Er beteuert: Zur Bekämpfung der Ratten in dem Hotel, in dem er arbeitete. Seine ehemaligen Kollegen widersprechen.

War es Mord? Indizien verdichten sich – Alessandro I. droht lebenslange Haft

Getötet hat er seine Freundin am Ende, das hat I. bereits gestanden. Jetzt sprechen alle Indizien gegen seine Aussage, die 29-Jährige im Affekt umgebracht zu haben. Behält die Staatsanwaltschaft mit der Anschuldigung vorsätzlichen Mordes recht, könnte er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt werden. Was für eine Tat aus dem Affekt spricht: Wenige Stunden vor der Bluttat hatte Giulia die Frau, mit der I. eine Affäre hatte, erstmals persönlich getroffen.

Eine Vorfall in der Nähe des Gardasees sorgte im August für Entsetzen in Italien. Eine Frau starb nach einer Prügelattacke, der Innenminister sprach von einer „barbarischen Tat“. Und in einem Badeort erschoss ein Mann einen Passanten auf offener Straße mit einer Harpune, weil ein Auto zu langsam fuhr. (moe)