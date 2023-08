Forscher melden sensationellen Fund: Verschollenes Theater in Italien entdeckt

Von: Karolin Schäfer

In Italien machen Archäologen einen antiken Fund im Garten eines zukünftigen Hotels. Es handelt sich um ein einst verschollenes Theater.

Rom – Immer wieder machen Forschende spektakuläre Entdeckungen: So meldeten Archäologen zuletzt einen Fund, der 20.000 Jahre alt ist. In Ägypten wurde dagegen eine neue Kammer in der Cheops-Pyramide gefunden. Auch in Italien erlebten Forschende jüngst eine Überraschung: In Rom wurde ein verschollenes Theater ausgegraben. Zudem wurden Stücke aus einem Zeitalter entdeckt, aus dem es bisher nur wenig Überbleibsel gab.

Fund in Italien: Forschende graben verschollenes Theater aus

Eigentlich sollte mitten in der italienischen Hauptstadt ein neues Hotel nahe dem Vatikan entstehen. Dort, wo der Garten geplant war, wurden am Mittwoch (26. Juli) allerdings die Ruinen eines antiken Theaters entdeckt, berichtete die Nachrichtenagentur AP.

Forschende machen eine archäologische Entdeckung des Theaters von Kaiser Nero in Rom. © Matteo Nardone/imago

Das Theater soll vom berüchtigten Kaiser Nero stammen. Zwar soll die Spielstätte in römischen Schriften erwähnt worden sein, gefunden wurde es allerdings nie und galt deshalb als verschollen. Die Suche hat nun wohl ein Ende. Bereits seit 2020 gruben Archäologen rund um den ummauerten Garten des Renaissancegebäudes Palazzo della Rovere.

„Außergewöhnliche“ Entdeckung: Verschollenes Theater in Italien lässt Rom staunen

Leonardo Visconti di Modrone, Generalgouverneur eines vatikanischen Ritterordens, bestätigte den antiken Fund auf einer Pressekonferenz. Die Entdeckung des Theaters wurde seitens der Behörden als „außergewöhnlich“ bezeichnet, da sie seltene Einblicke in die Geschichte des Römischen Reichs ermöglichen. Ausgegraben wurden nicht nur die Ruinen, sondern auch Glaspokale aus dem 10. Jahrhundert sowie Keramikstücke, berichtete AP.

Antikes Theater von Kaiser Nero Fundort Rom Fundstücke Ruinen, Glaskelche, Keramikstücke, Mamorsäulen, verzierter Putz Amtszeit von Nero 54 bis 68 n. Chr.

Die archäologische Ausgrabung ist auch deshalb so spektakulär, weil es aus dieser Epoche bislang nur sieben Glaskelche gibt. Mit dem kürzlichen Fund in Rom wurden sieben weitere Kelche entdeckt, zitierte die Nachrichtenagentur die leitende Archäologin der Ausgrabungsstätte, Marzia Di Mento.

Fund in Italien: Forschende entdecken verschollenes Theater und antike Mamorsäulen

Zudem stießen die Forschenden auf Mamorsäulen und mit Blattgold verzierten Putz. Die gefundenen Stücke sollen nun an ein Museum übergeben werden, hieß es weiter. Die Ruinen des Theaters werden nach Abschluss der Untersuchungen wieder abgedeckt.

Neros einst verschollenes Theater ist nicht die einzige sensationelle Entdeckung in Italien. Auch in der archäologischen Stätte Pompeji entdeckten Forschende eine echte Überraschung. (kas)