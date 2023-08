„Genug der Heuchelei“: Burkini-Streit an Adria-Strand eskaliert – kommt jetzt Verbot in Italien?

Landesweite Diskussionen

Das Tragen von Kleidung beim Schwimmen im Meer ist laut ICS weder eine Gefahr für die Sicherheit noch für die öffentliche Gesundheit. (Symbolbild)

Diskussion um Burkinis an Strand von Italien eskaliert: Ein Kampf, „der bis zum Ende geführt werden muss“, oder „strafrechtlich zu ahndendes Verhalten“?

Triest – Am vergangenen Sonntag (13. August) kam es an einem Strand in Italien zu einem Eklat unter den Badegästen. Grund dafür waren deren unterschiedliche Ansichten darüber, ob muslimische Frauen beim Baden im Wasser körperbedeckende Kleidung tragen sollten. Dabei soll es zu einem großen Aufruhr gekommen sein, so ein Bericht der Südtirol News. Mehrere Badegäste sollen den Frauen zugerufen haben: „Ihr badet hier nicht“.

Den Musliminnen an dem Strand bei Triest seien dann weitere Badegäste zur Seite gesprungen. Diese verwiesen demnach auf die Religionsfreiheit und das „verfassungsmäßige Recht, nach Belieben so baden zu können, wie es jedem gefalle“, so die Angaben der Südtirol News. Die Situation habe sich erst wieder beruhigt, als der Sicherheitsdienst des Strandbads eingriff.

Burkini-Eklat Italien: Kampf „der bis zum Ende geführt werden muss“

Auf politischer Ebene löste der Vorfall anschließend weitere Diskussionen in Italien aus. So erklärte der Bürgermeister von Triest, Roberto Dipiazza, laut Südtirol News: „Wenn man nach Italien kommt, weiß man, in welches Land man kommt. Deshalb muss man sich anpassen“. Auch die Bürgermeisterin der nur wenige Kilometer von Triest entfernten Kleinstadt Monfalcone, Anna Maria Cisint, die die muslimische Gemeinschaft laut der Lokalzeitung Trieste Prima bereits zuvor dazu aufgerufen hatte, „westliche Strandgepflogenheiten“ zu beachten, pflichtet ihrem Kollegen bei.

„Wir arbeiten an einer geeigneten Verordnung, die das Baden im Meer mit Kleidung, Burkini oder anderweitig bedeckt verbietet“, verkündete sie. Den Vorwurf des Rassismus weise sie zurück. Sie sei „ganz im Gegenteil stolz darauf, die Entschlossenheit zu besitzen, die Mauer der Heuchelei und falschen Toleranz gegenüber Sitten und Gebräuchen, die jeglichem Bürgersinn widersprechen, zu durchbrechen“, zitiert das Nachrichtenportal die Bürgermeisterin. Die Frage der Badebekleidung sei in ihren Augen „ein Aspekt des Kampfes unserer Zivilisation und Tradition, der bis zum Ende geführt werden muss“.

Italien: Bedrohung der Muslima ist „illegales und strafrechtlich zu ahndendes Verhalten“

Cisint und Dipiazza ernten allerdings auch Widerspruch. Der Präsident der ICS – eine gemeinnützige Organisation, die Asylbewerber und Flüchtlinge vor Ort unterstützt – Gianfranco Schiavone adressierte den Vorfall in einer Pressemitteilung und kritisierte ihn scharf. Das Tragen von Kleidung beim Schwimmen im Meer stelle weder eine Gefahr für die Sicherheit noch für die öffentliche Gesundheit dar und sei daher Ausdruck einer unverletzlichen Freiheit, die durch die Rechtsordnung geschützt ist.

Er sieht das Verhalten der Badegäste, die die muslimischen Frauen verbal attackierten, als „außerordentlich schwerwiegend“ an. Die Frauen seien „ausdrücklich bedroht“ worden, ein „illegales und strafrechtlich zu ahndendes Verhalten“. Schiavone erinnerte zudem daran, dass die Aufgabe eines demokratischen Staates darin bestehe, „die Rechte und die Freiheit der Menschen zu verteidigen“. Moderne Gesellschaften würden sich durch einen Schutz aller Formen der Vielfalt und der Koexistenz verschiedener Kulturen auszeichnen.

Burkini-Streit in Europa: „Ich bin keine Verbrecherin, weil ich nicht halbnackt baden will“

Die ICS forderte „die Frauen, die den Drohungen ausgesetzt waren“ auf, sich an ihre Büros zu wenden, um „zuzuhören und zu diskutieren, um sie zu schützen“, und fordert die „mutigen“ Bürger, die Zeugen der Drohungen waren, auf, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Ähnliche Diskussionen über das Tragen von körperbedeckender Badekleidung gab es bereits in mehreren Ländern der EU.

In Grenoble in Frankreich hatte eine Abstimmung über das Erlauben der als „Burkini“ bezeichneten Ganzkörper-Badeanzüge für muslimische Frauen für Ärger gesorgt. Und auch in Österreich berichteten Musliminnen in der Vergangenheit über Einschränkungen bezüglich ihrer Badekleidung. In Niederösterreich hatte eine junge Frau erklärt: „Ich bin keine Verbrecherin, weil ich nicht halbnackt baden will“. (na)