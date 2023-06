Alarm am Brenner: Giftige Substanz tritt aus – Bahnhof und Zuglinie zeitweise komplett gesperrt

Von: Martina Lippl

Gift-Alarm am Brenner: Substanz tritt aus – Zuglinie und Bahnhof zeitweise gesperrt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren mit Chemikalienschutzanzügen versuchen die Situation in den Griff zu bekommen. © Screenshot Facebook/ FW Südtirol

Giftalarm am Grenzbahnhof Brenner: Bei einem Zug aus Deutschland auf dem Weg nach Italien war ein Leck entdeckt worden. In Richtung Süden stand alles still.

Brenner – Giftige Substanz sorgt für einen Großeinsatz am Bahnhof Brenner (Italien). Mit Chemikalienschutzanzügen und Atemschutz rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Region in den frühen Morgenstunden am Dienstag (27. Juni) aus: Eine gefährliche Flüssigkeit – giftiges Toluol – war aus einem Tankcontainer ausgetreten. Das berichtet der Landesfeuerwehrverband Südtirol auf Facebook.

Gift-Alarm am Brenner: Gefährliche Substanz tritt aus – Bahnhof und Zuglinie zeitweise komplett gesperrt

Es habe sich um große Mengen gehandelt, berichtet der italienische Nachrichtensender Rai unter Berufung auf den Verantwortlichen für Gefahrguttransport. Es sei versucht worden, das Leck abzudichten. Das Leck hat sich nach Angaben der Feuerwehr am Füllstutzen befunden.

Bei dem Stoff Toluol – auch Methylbenzol genannt – handelt es sich um ein Lösungsmittel, das sich in Farben und Lacken, aber auch in Benzin findet. Das Einatmen der Dämpfe kann eine Atemlähmung hervorrufen. Die Chemikalie verursacht Nerven-Nieren und möglicherweise auch Leberschäden, ist bei chemie.de zu lesen. „Toluol ist fortpflanzungsgefährdend sowie fruchtschädigend.“

Brenner Bahnhof evakuiert: Bahnverkehr aus Sicherheitsgründen gesperrt

Der Bahnhof Brenner wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr evakuiert, ist in Medien zu lesen. Der Bahnverkehr musste aus Sicherheitsgründen ab vier Uhr früh zeitweise gesperrt werden. In Richtung Süden durften überhaupt keine Züge passieren, in Richtung Norden waren nur Güterzüge erlaubt.

Der Güterzug mit der giftigen Substanz war von Deutschland nach Italien unterwegs, berichtet Rai Südtirol. Um 6.30 Uhr war der Gefahrenguteinsatz am Brenner am Dienstag vorbei. (ml)